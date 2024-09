Brasil leva missão humanitária contra incêndios na faixa de fronteira com Bolívia

Dos 112 incêndios registrados nas últimas semanas na região do Pantanal, 18 estão ativos, 23 controlados e 71 foram extintos / Fernando Donasci/MMA

O Governo Federal enviou missão humanitária para combater incêndios florestais em curso na faixa de fronteira com a Bolívia. A ação é realizada em coordenação com as autoridades bolivianas e deve seguir, inicialmente, até o dia 17 de setembro. Os incêndios ao longo da faixa de fronteira ameaçam atingir também o Pantanal brasileiro. A designação dos integrantes da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP) foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União .

A missão humanitária brasileira está sendo coordenada pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE), por meio da Agência Brasileira de Cooperação (ABC), e chefiada por especialista em desastres do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR). A missão será integrada por 37 bombeiros militares da FNSP, ligada ao Ministério da Justiça e da Segurança Pública (MJSP), e por 25 efetivos do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

Um escalão avançado da missão partiu ainda na quinta-feira, 5 de setembro, para se somar às forças bolivianas, devendo constituir um comando conjunto baseado na cidade de San Ignacio de Velasco (Bolívia), distante 418 quilômetros de Cáceres (MT). O comando da missão atuará em estreita coordenação com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), vinculados ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA).

Serão feitos sobrevoos e analisados mapas satelitais para identificar os focos de incêndio ao longo da faixa de fronteira com os estados de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul, a serem extintos em operações conjuntas. Além de contribuir para combater os incêndios no lado boliviano da fronteira, a missão conjunta terá caráter preventivo, para evitar que novos focos de incêndio atinjam o território brasileiro.

Dos 112 incêndios registrados nas últimas semanas na região do Pantanal, 18 estão ativos, 23 estão controlados pela força-tarefa liderada pelo Centro de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo/Ibama) e 71 já foram extintos. O trabalho nos dois estados brasileiros está sendo realizado pelas equipes brasileiras desde o mês de junho.

*Com informações da Agência Gov.