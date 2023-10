Brasileiros repatriados: Saiba quais serão os próximos voos

Famílias também trouxeram 44 animais domésticos / Divulgação/FAB

A Operação Voltando em Paz, do Governo Federal, segue na missão de repatriar brasileiros que estão nas áreas de conflitos em Israel e na Faixa de Gaza. Ao todo, 1.204 passageiros e 44 animais domésticos já foram resgatados, em sete voos que regressaram ao Brasil.

A aeronave VC-2 (Embraer 190), cedida pela Presidência da República, está em Cairo, no Egito, aguardando autorização do governo local para resgatar brasileiros da Faixa de Gaza.

Já a aeronave KC-30 (Airbus A330 200), da FAB (Força Aérea Brasileira), a nona aeronave enviada pelo Brasil, decolou de Roma às 9h45 deste domingo, 22, com destino a Tel Aviv para repatriar mais brasileiro. O avião havia saído do País na última sexta-feira, com previsão de chegar ao território nacional na segunda-feira, 23.

Aeronaves que já aterrissaram no Brasil:

KC-30 (Airbus A330 200): 211 passageiros

KC-30 (Airbus A330 200): 214 passageiros + 4 animais domésticos

KC-390 Millennium (Embraer): 69 passageiros

KC-30 (Airbus A330 200): 207 passageiros + 4 animais domésticos

KC-30 (Airbus A330 200): 215 passageiros + 16 animais domésticos

KC-30 (Airbus A330 200): 219 passageiros + 11 animais domésticos

KC-390 Millennium (Embraer): 69 passageiros + 9 animais domésticos

Aeronaves que pousam no Brasil nos próximos dias:

KC-30 (Airbus A330 200): previsão de pouso para segunda-feira (23/10)

Aeronaves ainda sem previsão de pouso no Brasil:

VC-2 (Embraer 190) está em Cairo, no Egito, e aguarda autorizações para resgatar brasileiros que estão na Faixa de Gaza.

Plantões do Itamaraty em Israel

Os plantões consulares da Embaixada em Tel Aviv (+972 (54) 803 5858) e do Escritório de Representação em Ramala (+972 (59) 205 5510), com “WhatsApp”, permanecem em funcionamento para atender brasileiros em situação de emergência.

O plantão consular geral do Itamaraty também pode ser acionado por meio do telefone +55 (61) 98260-0610.

O MRE reforça a orientação de evitar deslocamentos não essenciais pelas regiões de conflito.

Ajuda humanitária

Nos voos, o Governo Federal transportou, do Brasil, 40 purificadores de água e dois kits médicos para a zona de conflito. Cada kit de saúde atende até três mil pessoas por um mês, e contém 48 itens como medicamentos anti-inflamatórios, analgésicos, antibióticos, luvas e seringas.

Foram entregues 40 purificadores de água com capacidade de tratar mais de 220 mil litros por dia. O acesso à água potável é uma das maiores dificuldades enfrentadas pela população na Faixa de Gaza atualmente. Com tecnologia e fabricação brasileiras, os equipamentos são capazes de remover 100% de vírus e bactérias da água.

Atuação do Governo Federal na crise

Em paralelo à mobilização da Operação Voltando em Paz, o Escritório de Representação do Brasil na cidade de Ramala, na fronteira entre Gaza e Egito, providenciou a retirada de brasileiros das regiões consideradas mais tensas pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE).

Além disso, articulou com autoridades de Israel e dos palestinos o transporte do grupo com segurança, hospedou 26 pessoas em casas e apartamentos próximos à fronteira, garantiu suporte psicológico, alimentação e medicamentos.

No sábado (21/10), o ministro do MRE, Mauro Vieira, participou da Cúpula da Paz, na capital egípcia, Cairo, para articular a abertura da fronteira para viabilizar a passagem terrestre, através de Rafah.