18 de Setembro de 2025 • 19:29

Meio Ambiente

Brigadistas voluntários fazem aceiro para evitar incêndios em Corumbá

Ação foi realizada na região da Barra do São Lourenço para prevenção de incêndios

Redação

Publicado em 18/09/2025 às 17:13

Trabalho de prevenção na área / ECOA

A brigada comunitária voluntária da Barra do São Lourenço, em Corumbá (MS), realizou nesta quarta-feira (17) um aceiro de 400 metros como medida preventiva contra incêndios na região.

Conforme a ONG Ecoa, a iniciativa foi conduzida pelos próprios brigadistas voluntários, que atuam na proteção do território contra o fogo, especialmente durante o período de estiagem. A ação ajuda a impedir que focos de incêndio se alastrem e causem danos à vegetação e às comunidades locais.

O Governo de Mato Grosso do Sul decretou a prorrogação até 30 de novembro do período de emergência ambiental no Estado. O decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (18).

As justificativas para a prorrogação giram em torno da saúde pública. São elas:

A continuidade das condições climáticas extremas que favorecem a propagação de focos de incêndios florestais sem controle, sobre qualquer tipo de vegetação, acarretando riscos à saúde pública, à segurança da população e ao meio ambiente;

A previsão para o período de temperaturas máximas superando os 38ºC, de umidade relativa do ar frequentemente inferior a 15% e longa estiagem, com mais de 30 dias corridos sem chuva significativa;

Nota técnica do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) alertando para risco extremo de incêndios florestais, agravado pela irregularidade na distribuição das chuvas nos próximos meses.

Em março deste ano, o governo já havia decretado que o cenário ambiental seria considerado emergencial pelo período de 180 dias. O prazo venceria em 23 de setembro.

Assim, decreto permite que o governo dispense licitação para comprar bens e itens que forem necessários para prevenir ou lidar com situações relacionadas ao quadro.

