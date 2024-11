Câmara aprova Moção de Pesar pelo falecimento de Ênio Penajo

Câmara Municipal de Aquidauana / Divulgação/Câmara de Aquidauana

Na Sessão Legislativa da Câmara Municipal de Aquidauana realizada na última terça-feira, dia 5, no Plenarinho Plínio de Arruda Leite, o vereador Valter Neves (PP) apresentou, nos termos do artigo 168, inciso IV, do Regimento Interno, que seja enviada Moção de Pesar aos familiares de Ênio Penajo Goes, pelo seu falecimento ocorrido dia 28 de outubro de 2024, na cidade de Aquidauana.

Em sua justificativa, o vereador Valter Neves enfatizou que a cidade de Aquidauana se despede de Ênio Penajo Goes, mais conhecido como “Eninho”, que nasceu dia 20/07/1957, e veio a falecer na segunda-feira, dia 28/10/2024, aos 67 anos.

Embora seja natural de Jardim, Ênio Penajo desenvolveu um forte laço com Aquidauana, cidade que ele escolheu para viver e que tanto valorizava.

Ênio foi servidor público estadual pela Sanesul, em seguida deixou sua marca na política local ao se eleger para o cargo de vereador em 1992, onde exerceu seu mandato até 1996.

Em seguida, assumiu seu concurso público na prefeitura de Aquidauana, onde atuou na defesa dos direitos de seus colegas, levando-o a se eleger presidente do Sinprecam (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Aquidauana) por 4 mandatos consecutivos. “Neste período, Ênio Penajo dedicou-se com empenho na defesa dos direitos dos servidores”, explicou o parlamentar.

Na tarde de segunda-feira (28), justamente no Dia do Servidor Público, Ênio passou mal em sua residência e foi socorrido por uma equipe do SAMU, mas não resistiu após sofrer uma parada cardíaca ao chegar ao hospital. “Pedimos a Deus para que conceda conforto e força aos familiares nesta hora tão difícil.” Recebam as nossas sinceras condolências”, destacou no documento o vereador Valter Neves.

O céu recebeu uma pessoa muito especial, que em vida foi um cidadão exemplar e temente a Deus. Que Deus o receba em sua eterna glória.

A Moção de Pesar foi submetida à votação e aprovada por unanimidade pelos vereadores presentes na Sessão Legislativa e será encaminhada via Correios aos familiares do ex-vereador e ex-presidente do Sinprecam Ênio Penajo Góes (Eninho).