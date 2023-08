Câmara cobra do Imasul posicionamento sobre a Simasul Siderúrgica

Chico Tavares (PT), apresentou, novamente, o questionamento que a comissão da qual ele faz parte, sobre as queixas de poluição feita por moradores da região da Simasul siderúrgica, no bairro Vila Cidade Nova, em Aquidauana / Divulgação

O vereador e segundo secretário da casa legislativa, Chico Tavares (PT) apresentou, novamente, o questionamento que a comissão da qual ele faz parte, sobre as queixas de poluição feita por moradores da região da Simasul siderúrgica, no bairro Vila Cidade Nova, em Aquidauana.



“Eu ocupo a tribuna nesse momento para dar conhecimento a esta casa e aos colegas vereadores e também aos moradores da região da siderúrgica, a qual na última sessão eu fiz referência de uma cobrança ao IMASUL (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), a respeito da situação que se encontra novamente a poluição naquele local. É para dar conhecimento a esse ofício que encaminhei via mídia para o Luís Mário Ferreira, e ele vai receber o documento físico oficialmente, solicitando ao Sr. Luís Mario Ferreira, que é diretor de licenciamento do IMASUL”, relembra o parlamentar durante seu discurso na tribuna.

O vereador seguiu a fala explicando o teor do documento enviado ao IMASUL. “Senhor diretor, tem chegado ao conhecimento da Comissão Permanente de Meio Ambiente do poder legislativo municipal, que a siderúrgica Simasul, está operando com dois formos e o que vem causando novamente, grandes transtornos à população daquele entorno. Outrossim, esta comissão requer algumas informações desse órgão ambiental, para maiores esclarecimentos. Primeiro; se a siderúrgica acatou o cumprimento integral, as condicionantes impostas por esse órgão ambiental no processo, Simasul siderúrgica, e também quais as condicionantes que estão faltando cumprir, ou se existe a licença definitiva para o seu funcionamento”, questiona Tavares.



O parlamentar frisou ainda que, em conversa com os moradores da região, eles têm abordado o assunto. O parlamentar explicou que a Comissão de Maio Ambiente da Câmara fez um pedido para o órgão ambiental, que é o responsável por essa fiscalização na empresa. Segundo o vereador, os moradores têm reclamado que a situação pouco mudou e que o pó continua incomodando a população ali do entorno.

Verador Chico Tavares (PT) - Foto: Ronald Regis



Chico Tavares lembrou que, diante de toda aquela situação a empresa, se reuniu com a Comissão dizendo que o próprio órgão teve na sede da siderúrgica, falando que a empresa tinha que cumprir certos protocolos para funcionamento. O parlamentar lembra, em suas palavras, que cabe a esse poder legislativo, estar exigindo ao órgão ambiental se a empresa tem feito isso. Para o vereador, no entendimento dos moradores do entorno, nada mudou e parece o que faz parecer ser uma terra de ninguém.



“Se tem situações para a empresa cumprir, mas, pelo que parece, é que nada foi feito. Então, isso é um caminho da gente cobrar ao órgão que tem que fiscalizar, em virtude que as situações foram colocadas para que a empresa pudesse estar operando. A informação não oficial que a gente tem, é que os dois fornos estão funcionando e segundo conversa informal com o diretor de licenciamento, ele disse que não tem como funcionar os dois fornos. Eu tive conversando com morador ali, que disse que as duas chaminés aparentemente, os dois fornos, estão funcionando. Então, quem vai responder isso com veracidade será o órgão ambiental. É o que nos cabe, estar cobrando porque a situação ali não está fácil não, para quem mora naquele entorno”, lamenta Tavares.



O vereador já havia exposto essa discussão antes do ressesso, e nesta terça, primeiro de agosto, no reinício dos trabalhos legislativos do segundo semestre, ele voltou a tocar num assunto que diz respeito ao cumprimento da legislação e de zelar pela saúde dos cidadãos.