Câmara de Aquidauana celebra realizações e projetos de lei na 8ª Sessão Legislativa

Mesa diretora da Câmara de Aquidauana / Ronald Regis / O Pantaneiro

A 8ª sessão legislativa ordinária da Câmara Municipal de Aquidauana, realizada no Plenário Estevão Alves Corrêa, na terça-feira, 19 de setembro de 2023, foi marcada por importantes votações de projetos de lei e homenagens por meio de moções de apoio.

Liga MS de Voleibol é celebrada com Moção de Congratulação

Durante a sessão, o presidente do Poder Legislativo, vereador Nilson Pontim, apresentou uma Moção de Aplauso ao professor de educação física, Mário Augusto Portocarrero (Guto), em reconhecimento ao desempenho do time de voleibol masculino de Aquidauana. A equipe, treinada por Guto, destacou-se na recente competição da Liga MS de Voleibol, realizada na cidade.

Moção de Aplauso a Liga MS de Voleibol - Foto: Ronald Regis

Banda de Percussão de Escola Estadual recebe reconhecimento

O vereador Everton Romero apresentou uma Moção de Congratulação à diretoria e equipe da Banda de Percussão professor Giovanni Toscano de Brito, da Escola Estadual Cândido Mariano. Sob a regência do maestro Ronei Alexandre da Silva, a banda conquistou prêmios no Concurso Estadual de Bandas e Fanfarras, realizado em Glória de Dourados, Mato Grosso do Sul.

Banda de Percussão professor Giovanni Toscano de Brito, da Escola Estadual Cândido Mariano - Foto: Ronald Regis

Homenagem aos brigadistas da Aldeia Limão Verde

O vereador Anderson Meireles prestou homenagem ao grupo de brigadistas com sede na aldeia Limão Verde por seu trabalho exemplar na prevenção e combate a incêndios, bem como na educação ambiental. Esses profissionais desempenham um papel crucial na preservação do meio ambiente e na segurança da comunidade.

Grupo de brigadistas do Prevfogo - Foto: Ronald Regis

Projeto de Lei sobre o Dia Municipal do Zootecnista é instituído

Foi lido em sessão o projeto de lei, de autoria do vereador Humberto Torres (PSDB), que institui o Dia Municipal do Zootecnista em Aquidauana. A data comemorativa tem origem na primeira aula inaugural do curso superior de Zootecnia no Brasil, ministrada em Uruguaiana em 1966.

Extensão da Farmácia Municipal no Distrito de Taunay é sugerida

O vereador Tião Melo (Solidariedade) sugeriu estudos para a extensão da Farmácia Municipal na sede da subprefeitura do distrito de Taunay, visando atender melhor os pacientes de Taunay/Ipegue.

Projetos de Pavimentação e Drenagem de Ruas Recebem Sugestões

O vereador Reinaldo Kastanha (União Brasil) apresentou uma indicação visando a inclusão de recursos no Orçamento Municipal para pavimentação e drenagem de diversas ruas, contribuindo para a melhoria da infraestrutura da cidade.

Reinstalação de Brinquedos e Manutenção da Iluminação na Vila Santa Terezinha

O vereador Sargento Cruz (MDB) solicitou a reinstalação de brinquedos e a manutenção da iluminação no campo da Vila Santa Terezinha, enfatizando a importância dessas melhorias para as crianças que frequentam o local diariamente.

A 8ª sessão legislativa ordinária reforçou o compromisso da Câmara Municipal de Aquidauana com a comunidade, abordando questões de interesse público e reconhecendo as realizações e contribuições de indivíduos e grupos que fazem a diferença na cidade.