Câmara de Aquidauana concluiu ano com 50 projetos de lei aprovados

Nas 32 sessões, entre ordinárias e extraordinárias, foram aprovados em plenário 50 projetos de Lei, enquanto as indicações de melhorias feitas pelos vereadores passaram de 370.

Dos meses de fevereiro a dezembro, os parlamentares encaminharam mais de 349 ofícios ao Executivo, sempre priorizando reivindicações de interesse coletivo.

Melhorias nas áreas de saúde, educação, social, trânsito, serviços urbanos, manutenção da rede drenagem, patrolamento de ruas, aplicação de cascalho, troca de lâmpadas e pavimentação foram indicações rotineiras apresentadas pelos parlamentares.

O levantamento aponta ainda a concessão de moções de aplauso, pesar, solidariedade e congratulação entregues pela Casa de Leis, sempre com intuído de valorizar o cidadão ou cidadã aquidauanense, por relevantes serviços prestados ao Município.

O presidente da Casa, vereador Nilson Pontim, considerou positivo o trabalho realizado no ano passado e reforçou o compromisso com a população aquidauanense. “Eu sempre busco dar boas condições de trabalho para os vereadores e estamos seguindo buscando atender a população, seja nos gabinetes ou nas indicações. Para esse ano, as expectativas são as melhores”.

O início das atividades legislativas no Plenário Estevão Alves Corrêa em 2024 será na terça-feira (06) às 19 horas com transmissão pela rede social da Câmara Municipal de Aquidauana e através das ondas da América FM 100,9.

