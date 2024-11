Câmara de Aquidauana destaca homenagens e aprova projetos em sessão ordinária

Moção entregue nesta terça-feira / Ronald Regis/ O Pantaneiro

Na manhã de terça-feira, a Câmara de Vereadores de Aquidauana realizou sua 17ª Sessão Ordinária, com uma pauta que incluiu a votação de projetos de lei significativos, a apresentação de indicações e a entrega de uma Moção de Congratulações.

Estiveram presentes os vereadores Nilson Pontim (PSDB), presidente da Câmara; Reinaldo Kastanha (PSDB), vice-presidente; Humberto Torres (PSDB), primeiro-secretário; Sargento Cruz (PP); Professor Clériton (PSDB); Everton Romero (PSDB); Valter Neves (PP); Sebastiãozinho do Taboco (PSDB); Tião Melo (PV); Marquinhos Taxista (PT); Wezer Lucarelli (PSDB) e Anderson Meireles (PSD).

Nilson Pontim (PSDB), presidente da Câmara - Foto: Ronald Regis/Jornal O Pantaneiro

Moção de Congratulações

O vereador Everton Romero (PSDB) apresentou, com base no inciso V, do § 1º, do Artigo 168 do Regimento Interno, uma Moção de Congratulações aos integrantes da Banda de Percussão com Liras Professor Giovanni Toscano de Brito, da Escola Estadual Cândido Mariano.

Sob a regência do maestro Ronei Alexandre da Silva, a banda conquistou o título de campeã no Campeonato Brasileiro de Bandas e Fanfarras 2024, realizado no domingo, 24 de novembro, na cidade de Amparo, São Paulo. O evento, organizado pela Liga Brasileira de Bandas e Fanfarras (LBF), reuniu cerca de 3 mil músicos de 10 estados brasileiros, com a participação de 46 corporações musicais na modalidade de marcha.

Maestro Ronei Alexandre da Silva - Foto: Ronald Regis/ Jornal O Pantaneiro

O vereador destacou que a competição tem como objetivo fomentar a educação cultural, promover o espírito de corporação e incentivar a formação cidadã, além de estimular valores como autodisciplina, cidadania, civismo e democracia.

Indicação de pavimentação asfáltica

O vereador Valter Neves (PP) apresentou uma indicação ao Executivo Municipal para a pavimentação asfáltica, com drenagem ou lajotamento, da Rua Treze de Junho, no trecho entre as ruas Antônio Nogueira e Joaquim Nabuco, no Bairro da Serraria.

Segundo o parlamentar, moradores do local enfrentam dificuldades devido à lama no período de chuvas e à poeira durante a estiagem, o que prejudica a saúde e a trafegabilidade. Ele ressaltou que a via é um importante ponto de acesso ao Atacarejo Leve Max, frequentemente utilizado pelos residentes da região.

Vereador Valter Neves (PP) - Foto: Ronald Regis/Jornal O Pantaneiro

Projetos de Lei

A sessão também contou com a aprovação de projetos importantes:

Projeto de Lei do Executivo Municipal: Aprovado em segundo turno, institui a Assessoria de Proteção da Igualdade e cria o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial e Enfrentamento ao Racismo de Aquidauana.

Projeto de Lei do vereador Sebastiãozinho do Taboco (PSDB): Aprovado em primeiro turno, dispõe sobre a proibição do uso de celulares e outros dispositivos tecnológicos pelos alunos nas unidades escolares da rede municipal de ensino de Aquidauana.