Câmara de Aquidauana devolve hoje duodécimo de R$ 1.007.500 à prefeitura

A Câmara de Vereadores de Aquidauana realiza na noite desta terça-feira, dia 2, sessão para marcar a devolução do duodécimo ao poder executivo. A sessão está marcada para às 19 horas, na sede da Casa.

Na última semana, o presidente da Câmara, o vereador Nilson Pontim (MDB), abriu a sessão com a mesa diretora completa e destacou a devolução de valores que a Casa fará aos cofres públicos do município.

“Nós estaremos fazendo um ato solene durante a sessão, onde nós estaremos devolvendo aos cofres públicos do município, R$ 1.007.500. Esse foi um trabalho nosso, junto com todos os vereadores, a mesa diretora e a economia feita por nós. Como eu já tenho dito várias vezes, nós temos por lei essa obrigação de devolver a cada quadrimestre, fazer essa devolução e estamos aí batendo o recorde nessa devolução. Graças a Deus, vamos poder colaborar muito com o município em vários setores. Várias secretarias serão beneficiadas com esse valor e a nossa intenção é a cada dia melhor em termos de economia para melhor atender a população com essa ajuda dessa devolução. Aproveito para convidar a imprensa, todos os moradores. Aqueles que não puderem vir, assistir pela rede social”.