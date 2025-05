Assessoria do Comunicação da CMA Crédito: Imprensa Prefeitura de Aquidauana

Durante a 13ª Sessão Legislativa Ordinária, realizada na noite de segunda-feira (6), a Câmara Municipal de Aquidauana oficializou a devolução de R$ 1,1 milhão do duodécimo à Prefeitura. A entrega simbólica do cheque foi feita ao prefeito Mauro do Atlântico como parte de uma ação conjunta entre os vereadores para auxiliar o Executivo diante da queda na arrecadação municipal.



A iniciativa, segundo o presidente da Casa, vereador Éverton Romero (PSDB), é resultado da política de contenção de gastos adotada pelo Legislativo. “Estamos fazendo essa devolução em nome de todos os vereadores. Sabemos das dificuldades financeiras enfrentadas pela Prefeitura, agravadas pela queda na arrecadação e pelo início de mandato. Essa economia de recursos da Câmara é uma contribuição concreta para Aquidauana”, afirmou.



O recurso, segundo o prefeito Mauro do Atlântico, será destinado prioritariamente às áreas de saúde, educação e esporte. Em pronunciamento na tribuna, ele agradeceu o gesto dos parlamentares. “Essa atitude do Poder Legislativo é importantíssima. Muitas vezes, a população não tem noção da relevância de um gesto como esse, que não é obrigatório por parte do Legislativo, mas é ético e prudencial. O valor poderia ser utilizado nas atividades internas da Câmara, mas, ao invés disso, está sendo destinado a manter os serviços essenciais do nosso município”, destacou.



Além do presidente Éverton Romero, participaram da sessão o vice-presidente Valter Neves (PP), o 1º secretário Genivaldo Montana (PSD), a 2ª secretária Ana Saravy (PV) e os vereadores Nilson Pontim (PSDB), Fred Frank (PT), Juraci Jesus (PP), Sargento Cruz (PP), Reinaldo Kastanha (PSDB), Renato Bossay (PSD) e Wezer Lucarelli (PSDB).

