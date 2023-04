Câmara de Aquidauana entrega prêmio "Mulher que faz Diferença" 

mulheres homenagem camara

A Câmara dos Vereadores de Aquidauana, promoveu na sexta-feira, 31 de março, o encerramento das comemorações pelo mês da mulher, com uma grande festa para a entrega do Prêmio Mulher que faz a Diferença – Maria Tereza Ferraz Alves Ribeiro. O Prêmio, instituído pela casa legislativa em 2014, recebeu este ano, por iniciativa do presidente da Câmara Municipal de Aquidauana, Nilson Pontim (MDB), a denominação Maria Tereza Ribeiro Ferraz Alves Ribeiro, em homenagem a ex-primeira dama do município, falecida no início do mês de março, 2023, que era mãe do atual prefeito da cidade, Odilon Ribeiro.

A edição desse ano, foi realizada no plenário da câmara dos vereados, Estevão Alves Corrêa, de Aquidauana. O local, que estava completamente lotado precisou de assentos extras para

acomodar os convidados. Além do público, todos os vereadores, além do prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro e da Delegada da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), Isabelle Sentinello, que compuseram a mesa. A solenidade, contou com a presença

especial das 24 homenageadas que estavam ali, representando o universo feminino e, principalmente, o da cidade de Aquidauana.

As indicadas para receber o prêmio, foram escolhidas por cada vereador, que poderia apresentar até duas mulheres, que realizam trabalhos de destaque no município, e que promovem e representam a força e a conquista das mulheres no mundo.

A cerimônia, aberta pelo presidente da casa, vereador Nilson Pontim (MDB), foi seguida pela execução do Hino Nacional e o da cidade de Aquidauana. Após a cerimônia dos hinos, os presentes ouviram palavra do pastor Geison Augusto e do Coordenador Diocesano, Augusto Nepomuceno. Ambos fizeram homenagem a figura feminina destacando sua importância para a sociedade.

No decorrer da entrega do Prêmio Mulher que faz a Diferença – Maria Tereza Ferraz Alves Ribeiro, os vereadores foram convocados um a um para efetivar a premiação de sua escolhida para a homenagem.

Vereador Nilson Pontim – Presidente da Câmara Municipal de Aquidauana, fez sua entrega para:

Maria Eliza Guerra Garcia Alves Ribeiro (primeira-dama da cidade de Aquidauana)

Fabricia Teodoro Curado Fleury

Vereador Reinaldo Kastanha – Vice-presidente da Câmara Municipal de Aquidauana:

-Fatima Midoguti Joia, e Zenilda da Silva Costa.

- Vereador Humberto Torres – 1º Secretário da Câmara Municipal:

Santina Lúcia Melo Falcão

Suelen Silva Arguelo

-Vereador Chico Tavares – 2º Secretário da Câmara:

Clery Antônia Arcas T. Paes Leme

Ivete Carreras Pires

Vereador Anderson Meireles:

Aparecida Ferreira dos Santos

Josilene Rodrigues Rosa (Secretária de Assistência Social de Aquidauana)

- Vereador Professor Clériton:

Cristina Santos de Faveri

-Vereador Everton Romero:

Eliene de Macedo Mendes

Paula da Cunha Sims

-Vereador Sargento Cruz:

Norma de Figueiredo Gentil

Vilma Aparecida Silva dos Santos

Vereador Marquinhos Taxista:

Inês Ferreira de França Silva

Lúcia Marilda Antunes

Vereador Sebastiãozinho do Taboco:

Alaide Teixeira dos Santos

Suanisley dos Santos Pinto Pereira

Vereador Tião Melo:

Juvelina Floriza Francisco Antônio

Vereador Valter Neves Barbosa:

Erminda Gonçalves da Silva

Luciane Lumiko Izeki

Vereador Wezer Lucarelli

Adelaine de Oliveira Sanabria

Cristiane Maia dos Santos

Ao final da premiação, após um discurso emocionado, o prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, falou sobre a importância da noite e do prêmio.

“Apesar da perda da nossa mãe, eu estou feliz pela homenagem que a casa, o presidente Nilson Pontim e todos os outros 12 vereadores, que votaram favorável em colocar nessa lei, o nome da minha mãe. Uma lei criada lá pela Luzia, uma mulher especial que foi presidente da câmara, para homenagear as mulheres. Centenas de mulheres já foram homenageadas e centenas de mulheres vão ser homenageadas nos próximos anos, e todas as mulheres que se sintam representadas pelas que foram homenageadas hoje”.

O presidente da câmara, Nilson Pontim, que conduziu toda sessão, também foi um dos satisfeitos com a noite que, de acordo com o vereador, foi de festa e sem nenhuma discriminação a mulher.

“Uma homenagem muito bonita, linda, uma homenagem para a mulher e que como você, pode ver durante a sessão, várias mulheres homenageadas de várias profissões. Pessoas simples, pessoas humildes, sem nenhum tipo de discriminação. Todas felizes por essa premiação e a gente fica feliz, como presidente da casa, junto com os demais vereadores e o sucesso que foi a nossa sessão solene”.

A autora da lei do Prêmio, Mulher que Faz a Diferença, Luzia Cunha, esteve presente e recebeu uma homenagem particular, pela iniciativa de criar a lei do Prêmio, em 2014, ocasião em que ela foi presidente da Casa Legislativa do município.

“Meu sentimento é de muita gratidão por hoje, estar recebendo esse prêmio, pela mulher que eu sou e admiro em mim mesmo, a minha força, que vem de Deus. Pela filha, pela mãe e pela servidora que me tornei ao longo dos anos. Trabalhando, aprendendo com a população. O princípio da gratidão faz muita diferença na vida da gente.”

Entre as homenageadas que receberam o Prêmio Mulher que faz a Diferença – Maria Tereza Ferraz Alves Ribeiro, estava, a diretora da Associação Pestalozzi, de Aquidauana, Fatima Midoguti Joia, pelos seu trabalho à frente da associação. Ela discursou em nome de todas as homenageadas.

“É com muito orgulho que eu recebo essa homenagem, porque é um trabalho nosso enquanto dirigente da associação Pestalozzi, de valorização do nosso trabalho, das coisas que foram aumentando na Pestalozzi. Então, a gente tem muito a agradecer essa homenagem, que foi uma surpresa, não é. Eu acho que tem mulheres mais capacitadas. Mas como eu fui a escolhida, eu resolvi representar muito bem a Pestalozzi, a questão das mulheres”, completa Fátima, que foi ovacionada e aplaudida de pé. Outra mulher que, apesar de não figurar entre as homenageadas com o prêmio, está a delegada da Deam (Delegacia de Atendimento à Mulher) de Aquidauana, Isabelle Sentinello, que também fez um discurso esclarecedor sobre o universo feminino e a violência.

“Eu fiquei imensamente feliz por estar aqui hoje, prestigiando este momento, além de prestigiar, poder falar nesse dia que infelizmente ainda existe violência contra as mulheres, por mais que a gente vê a sociedade se igualando, mais mulheres tendo mais posições de destaque, conquistando seus lugares, fazendo a diferença na vida da população e na vida das suas famílias, como podemos ver hoje. O que eu achei legal nesse prêmio, é que ele homenageia todo o tipo de mulher”..

O Prêmio “Mulher que faz a diferença” agora denominado Maria Tereza Ferraz Alves Ribeiro foi criado através de Lei para ser concedido a mulheres que prestam relevantes serviços à população aquidauanense e com uma história de vida, luta e trabalho. A indicação é de autoria de cada um dos vereadores que compõem o parlamento municipal.