Câmara de Aquidauana manifesta pesar por morte de pais de ex-presidente

Vereador Chico Tavares / Ryan Santos / O Pantaneiro

Na Sessão Legislativa realizada na terça-feira, 7, no Plenário Estevão Alves Corrêa da Câmara Municipal de Aquidauana, o vereador Chico Tavares, em conformidade com o Regimento Interno, fez a leitura da Moção de Pesar em homenagem aos familiares de Elena Flores Louveira e Pedro Celestino Louveira. O casal, pais da ex-vereadora e ex-presidente da Câmara Municipal de Aquidauana, professora Luzia Cunha, atual secretária de Educação do município, faleceu recentemente.

A Moção de Pesar, assinada por todos os vereadores presentes, foi aprovada por unanimidade e será enviada aos familiares do casal Elena e Pedro.

Elena Flores Louveira, de 81 anos, faleceu no dia 25 de abril, seguida pelo seu esposo Pedro Celestino Louveira, de 84 anos, em 30 de abril, ambos no Hospital da Cassems em Campo Grande, vítimas de insuficiência respiratória e parada cardíaca.

Elena, natural de Terenos, e Pedro, nascido em Aquidauana, foram pais de cinco filhos. Luzia Cunha, uma de suas filhas, foi vereadora e a primeira mulher presidente da Câmara Municipal de Aquidauana, e atualmente ocupa o cargo de secretária de Educação do município.

Elena foi reconhecida por sua trajetória como professora leiga, trabalhadora rural e costureira, além de sua dedicação à igreja. Pedro, por sua vez, trabalhou em fazendas da região de Aquidauana e em seu comércio em Anastácio, a "Casa Guarany", além de ter sido servidor público da Prefeitura de Anastácio.

O casal era amplamente conhecido e respeitado pela comunidade, tanto pela dedicação à família quanto pelo comprometimento com o bem-estar de todos ao seu redor.

A Moção de Pesar, além de expressar condolências aos familiares, também reconhece a importância de Elena e Pedro como membros ativos da comunidade, cujo legado de honestidade, trabalho e amor deixará saudades em todos que tiveram a oportunidade de conhecê-los.

A Câmara Municipal de Aquidauana, por meio dessa homenagem, solidariza-se com os familiares e amigos enlutados, desejando que encontrem conforto e paz neste momento de perda.

A Moção de Pesar foi aprovada por unanimidade pelos parlamentares presentes na Sessão Legislativa.