Câmara de Aquidauana realiza hoje a sua primeira sessão ordinária oficial

Rafael Barbosa / O Pantaneiro

A Câmara Municipal de Aquidauana realizará nesta quinta-feira, a partir das 19 horas, sua primeira sessão ordinária oficial do ano, marcando o início do 1º período da 4ª sessão legislativa do quadriênio 2021-2024.

No dia 6 de fevereiro, os 13 vereadores, sob a liderança do presidente da Casa, o vereador Nilson Pontim, realizaram uma sessão solene. Contou com a presença do prefeito Odilon Ribeiro, demais secretários de governo e o público em geral, destacando-se por um momento de apresentação dos trabalhos do Executivo e Legislativo referentes ao ano anterior, bem como as metas para o ano corrente.

Nesta quinta-feira, dia 15, os parlamentares apresentarão propostas e iniciativas focadas nos trabalhos a serem desenvolvidos ao longo de 2024.

A composição da Câmara Municipal de Aquidauana inclui os vereadores: Nilson Pontim (MDB), presidente da Câmara; Reinaldo Kastanha (UNIÃO BRASIL), vice-presidente; Humberto Torres (PSDB), primeiro secretário; Chico Tavares (PT), segundo secretário; Professor Clériton Alvarenga (PP); Sargento Cruz (MDB); Marquinhos Taxista (PDT); Wezer Lucarelli (PSDB); Everton Romero (PSDB); Sebastiãozinho do Taboco (PSDB); Tião Melo (SOLIDARIEDADE); Valter Neves (PSD) e Anderson Meireles (MDB). Eles estarão reunidos para debater propostas, indicações, emendas parlamentares, projetos de leis e entregas de moções, em um esforço conjunto para o desenvolvimento social, urbano e econômico do município.

Excepcionalmente nesta quinta-feira, após o recesso de Carnaval, ocorrerá a sessão ordinária. Contudo, o dia oficial para tais sessões é terça-feira, às 19 horas, no Plenário Estevão Alves Correia, localizado na Praça Matriz, no centro de Aquidauana, aberto democraticamente a todos os cidadãos.