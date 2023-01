Câmara de Aquidauana retoma os trabalhos dia 2 de fevereiro

A Casa de Leis convida a população para prestigiar o retorno das atividades / O Pantaneiro

A Sessão será realizada às 19 horas no Plenário Estevão Alves Corrêa.

A Câmara de Vereadores de Aquidauana abre o ano legislativo de 2023 com a realização de uma Sessão Solene, que acontece no dia 2 de fevereiro.

De acordo com a Câmara Municipal, haverá a apresentação da nova Mesa Diretora para o biênio 2023/2024 composta pelos vereadores Nilson Pontim (MDB) – Presidente, Reinaldo Kastanha (União Brasil) – Vice-presidente, Humberto Torres (PSDB) – 1º Secretário e Francisco Tavares (PT) – 2º Secretário.

“O Legislativo de Aquidauana tem o imenso prazer em convidar a todos para que possam prestigiar a Sessão Solene”, disse o presidente, vereador Nilson Pontim.

A Sessão Solene de instalação do ano legislativo deve contar com a presença de convidados, do prefeito de Aquidauana Odilon Ribeiro que terá a oportunidade de apresentar um balanço de sua gestão e o planejamento de ações para o ano de 2023.

O presidente destaca que sua gestão será pautada por princípios éticos, tendo como parâmetros ‘Trabalho com responsabilidade e transparência’.

Pontim esclareceu que pretende administrar evitando gastos desnecessários, sem abuso e propiciando condições necessárias para que os demais parlamentares possam exercer o mandato em sua plenitude. “Terei o olhar voltado para as prioridades do nosso município e população”, disse o Nilson, que espera contar com os demais vereadores nessa missão, sendo eles:

Wezer Lucarelli (PSBD), Everton Romero (PSDB), Sargento Cruz (MDB), Clériton Alvarenga (PP), Anderson Meireles (MDB), Sebastiãozinho do Taboco (PSDB), Tião Melo (Solidariedade), Valter Neves (PSD) e Marquinhos Taxista (PDT).