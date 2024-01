Câmara de Jardim é alvo de inquérito por faltas sem justificativas e improbidade

Assessoria/Câmara

A Câmara de Jardim, município a 236 quilômetros de distância de Campo Grande, está sendo investigada através de um inquérito para apurar supostos atos de improbidade e irregularidade nas justificativas de faltas dos parlamentares.

O edital foi publicado no Diário Oficial do MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul) nesta terça-feira (9) e conforme a promotora Lia Paim Lima, torna pública a instauração do inquérito para apurar eventuais irregularidades na apresentação de justificativas de faltas nas sessões legislativas dos vereadores da Câmara Municipal de Jardim, e também os atos de improbidade administrativa decorrentes das irregularidades.

Em Jardim, a Câmara conta com 11 parlamentares, em 2023 a promotora já havia solicitado um documento com a cópia das justificativas, mas não obteve o material.

A reportagem entrou em contato com a Câmara Municipal de Jardim, mas a assessoria informou que não tinha conhecimento do caso e que iria solicitar ao departamento jurídico da Casa um posicionamento oficial. Até a publicação desta matéria não houve retorno.