Câmara de Vereadores de Aquidauana realiza sessão com pautas importantes

Na manhã chuvosa desta terça-feira, 3, a Câmara de Vereadores de Aquidauana realizou a 18ª Sessão Ordinária, marcada pela votação de projetos de lei significativos e apresentação de indicações. Estiveram presentes os vereadores Nilson Pontim (PSDB), presidente da Câmara; Reinaldo Kastanha (PSDB), vice-presidente; Humberto Torres (PSDB), primeiro-secretário; Chico Tavares, segundo-secretário; Sargento Cruz (PP); Professor Clériton (PSDB); Everton Romero (PSDB); Valter Neves (PP); Sebastiãozinho do Taboco (PSDB); Tião Melo (PV); Marquinhos Taxista (PT); Wezer Lucarelli (PSDB) e Anderson Meireles (PSD).

Declaração de Utilidade Pública: Associação de Som Automotivo

Foi aprovado por unanimidade o projeto de lei, de autoria do presidente da Casa, Nilson Pontim (PSDB), que declara de Utilidade Pública Municipal a Associação Amigos de Som Automotivo Aquidauana/Anastácio. A iniciativa tem como objetivo reconhecer o trabalho do grupo, que promove eventos, compartilha conhecimentos e fomenta competições saudáveis entre entusiastas e competidores de sistemas de som automotivo.

“O som automotivo gera muita discussão atualmente, mas é um movimento que reúne adeptos apaixonados e participantes de competições. Com essa declaração, a associação terá acesso a auxílios e verbas públicas para desenvolver suas atividades e participar de eventos fora do município, que têm altos custos”, explicou Nilson Pontim ao jornal O Pantaneiro.

Declaração de Utilidade Pública: Instituto Social DOAF

Também foi aprovada a declaração de Utilidade Pública Municipal para o Instituto Social DOAF – De Órfãos a Filhos, por iniciativa do presidente da Câmara, Nilson Pontim. O projeto busca reconhecer o trabalho do Instituto, que atua na garantia dos direitos de crianças, adolescentes, pessoas com deficiência, mulheres e idosos. Entre suas atividades, destacam-se a assessoria jurídica gratuita e o combate à discriminação sexual, racial, social, etária e ao trabalho infantil.

O presidente do Instituto, Pastor Gilson Arguelho, destacou a importância do reconhecimento: “Esse momento só foi possível graças a Deus, que nos trouxe até aqui. Nosso trabalho, que já existe há anos em Aquidauana, agora terá maior visibilidade. Atuamos principalmente com crianças, e esse reconhecimento vai nos ajudar a alcançar ainda mais pessoas. Minha esposa, pedagoga, idealizou esse projeto, e, com o tempo, ele foi se estruturando até se tornar uma iniciativa ainda mais abrangente e efetiva”, declarou.

Indicações para infraestrutura e trânsito

O vereador Valter Neves (PP) apresentou importantes indicações relacionadas à infraestrutura urbana. Ele solicitou à Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas a pavimentação asfáltica com drenagem ou lajotamento da Rua Salvador Paes Proença, entre a Rua Dari Barcelos e a ponte de acesso à Vila Trindade.

Além disso, sugeriu ao Departamento Municipal de Trânsito (DEMUTRAN) a instalação de redutores de velocidade ou quebra-molas ecológicos na Rua Sete de Setembro, no trecho entre as ruas Visconde de Taunay e Quintino Bocaiuva.

“Recebemos inúmeras reclamações sobre esses problemas, e essas intervenções são necessárias para garantir mais segurança aos moradores”, justificou o vereador.

Homenagem ao jovem André Magalhães

O vereador Humberto Torres (PSDB) apresentou um projeto de lei para nomear a quadra de vôlei de areia da Vila Fragelli como Quadra André Magalhães da Silva, em homenagem ao jovem que faleceu em 25 de maio de 2024, vítima de um infarto fulminante.

André era militar do Exército Brasileiro desde 2018, músico ativo na Igreja Manhã Gloriosa e apaixonado por esportes. Ele costumava frequentar a quadra de areia próxima à Lagoa Comprida nos finais de semana. “Essa homenagem é uma forma de eternizar sua memória e sua contribuição para a comunidade”, destacou o parlamentar. O projeto segue agora para análise da Comissão de Justiça e Redação da Câmara.

Proibição do uso de celulares em salas de aula

Foi aprovado o projeto de lei, de autoria do vereador Sebastiãozinho do Taboco (PSDB), que proíbe o uso de celulares e outros dispositivos tecnológicos pelos alunos nas escolas da rede municipal de ensino.

“Apesar de ser polêmico, este projeto é necessário. Os celulares têm prejudicado o desempenho escolar, especialmente nas escolas rurais da nossa região pantaneira. Essa medida visa facilitar o trabalho dos professores e melhorar a concentração dos alunos. Já vimos projetos semelhantes sendo aprovados em outros estados, e acredito que teremos resultados positivos aqui em Aquidauana”, explicou Sebastiãozinho. O projeto agora segue para sanção do prefeito Odilon Ribeiro e deve entrar em vigor no próximo ano.