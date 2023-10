Câmara é homenageada em aniversário do Subgrupamento de Bombeiros Militar

Na oportunidade, o vereador representou o presidente da Câmara Municipal seu Nilson Pontim e recebeu uma lembrança pela passagem da data.

O comandante da Unidade capitão Alex Fernandes conduziu os convidados para conhecer as novas instalações do Bombeiros, a Seção de Atividades Técnicas.

Segundo ele, a Seção vai realizar atendimento ao público de forma ágil e rápida. “Um dos meus projetos quando cheguei era construir essa seção e, hoje, estamos entregando a obra. Quero agradecer aos poderes públicos em especial a Prefeitura e a Câmara Municipal por sempre disponibilizar o apoio e o recurso necessário”, disse.

Em seu discurso, o Comandante agradeceu a tropa e as parcerias com as instituições públicas e privadas. “Para mim é uma honra comandar essa Unidade tão concorrida e com uma tropa totalmente comprometida. Me sinto abençoado. Parabéns aos militares". Humberto parabenizou a Unidade e destacou os serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros em Aquidauana.

“Parabéns e obrigado pelo trabalho desempenhado em favor da vida e do bem-estar da comunidade exercido com amor, zelo e excelência por essa Corporação”. O presidente seu Nilson Pontim parabenizou o Comando e os militares pelos relevantes trabalhos prestados a comunidade aquidauanense.

“Quero parabenizar cada militar por seu importante trabalho prestado a nós, cidadãos. Parabéns pelo excelente trabalho de cada um de vocês”, reconheceu. O 1º Subgrupamento de Bombeiros Militar de Aquidauana atende os municípios da microrregião, sendo eles Anastácio, Miranda, Dois Irmãos do Buriti, Bodoquena e Nioaque.