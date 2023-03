Câmara aprova reposição salarial de 5,93% para os servidores

Prefeito vai analisar a proposta para a reposição salarial dos servidores / Ronald Regis

Os integrantes da Câmara dos Vereadores de Aquidauana debateram na noite do dia 21, durante a sessão ordinária da casa, os projetos de leis que tratavam da reposição salarial dos servidores públicos municipais e agentes públicos. A proposta visa a reposição salarial correspondente a 5,93%, percentual que é reflexo do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) acumulado nos 12 meses do exercício de 2022. O INPC é o índice que mede a inflação no Brasil.

A votação dos dois projetos foi finalizada e, agora, a proposta segue para a prefeitura para que seja sancionada pelo prefeito Odilon Ribeiro (PSDB). O debate que contou com a presença de um grupo de servidores municipais, e houve o destaque para os pronunciamentos de parlamentares, como o vereador e segundo Secretário da casa, professor Chico Tavares (PT).

“A correção dos demais servidores em nível municipal, que foi de 5,93% que é a correção do IPCA, que todo ano a prefeitura também faz essa correção retroativa a janeiro. Por isso, nós tivemos essa urgência em votar para que seja colocado na folha de março ainda”.

Para maior esclarecimento sobre este projeto de reposição salarial, acesse o site indicado nesta matéria basta clicar aqui.

Vereadores pretaram homenagens às pessoas com Síndrome de Down e à Pestalozzi

Mais cedo, os vereadores prestaram homenagens aos 39 anos da Associação Pestalozzi de Aquidauana e, também, às pessoas com Síndrome de Down. A homenagem ocorreu porque 21 de março é determinado como dia internacional de conscientização mundial, para celebrar a vida das pessoas com a Síndrome de Down.

Vale esclarecer, que a Síndrome de Down não é uma doença, e sim, uma condição genética inerente à pessoa. A data escolhida, representa a triplicação (trissomia), do 21º cromossomo que causa a Síndrome de Down é oficialmente reconhecida pelas Nações Unidas desde 2012. Ela foi estabelecida para lembrar e garantir que as pessoas com Síndrome de Down tenham as mesmas liberdades e oportunidades que todas as outras.

As moções de aplausos entregues à Pestalozzi e aos familiares de estudantes com Síndrome de Down, foi uma iniciativa do vereador professor Clériton (PP), e assinada por todos os parlamentares, que reconheceram na iniciativa do colega, um gesto de reconhecimento sobre a importância da Associação Pestalozzi, do trabalho dos colaboradores e do valor dos estudantes e familiares.