Câmara Municipal de Aquidauana aprova projeto que firma termo com Associação Coliseu

A Câmara Municipal de Aquidauana, pautou para a Sessão Legislativa da última terça-feira (14), discussão e votação do Projeto de Lei que autoriza o Poder Executivo a firmar termo de contribuição com a entidade denominada Associação Coliseu de Lutas e Formação de Atletas com o objetivo de viabilizar a realização de um evento de MMA em Aquidauana, nesta sexta-feira (17) e sábado (18).

A entidade beneficiada deverá em contrapartida ao repasse de que trata a Lei, promover e proporcionar que novos atletas se destaquem nas mais variadas artes marciais, dando visibilidade ao município de Aquidauana e região, bem como realizar o evento de forma beneficente, com arrecadação de alimentos não perecíveis, que serão distribuídos para instituições carentes.

O projeto foi submetido a votação e aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes, em sessão presidida pelo vereador Humberto Torres, 1º secretário da mesa Diretora do Poder Legislativo de Aquidauana.

Em seguida, dirigentes da entidade Débora e Douglas agradeceram o empenho dos vereadores e se uniram para um registro fotográfico no Plenário Estevão Alves Corrêa.

O projeto de Lei segue para sanção do prefeito Odilon Ribeiro e elaboração do termo de contribuição.

