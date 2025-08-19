Acessibilidade

19 de Agosto de 2025 • 20:04

Buscar

Últimas notícias
X
Política

Câmara pauta projeto que regula redes sociais para crianças

PL ganha força após repercussão de vídeo do influenciador Felca

Redação

Publicado em 19/08/2025 às 17:42

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação

O Projeto de Lei (PL) 2.628/2022, apelidado de ECA Digital, terá a urgência discutida nesta quarta-feira (20) na Câmara dos Deputados. A proposta, apoiada por centenas de entidades voltadas à proteção de crianças e adolescentes, estabelece regras para plataformas digitais prevenirem que menores tenham acesso a conteúdos ilegais ou inadequados.

O texto também prevê mecanismos mais confiáveis de verificação da idade dos usuários e regras para supervisão por pais ou responsáveis. Caso a urgência seja aprovada, o projeto pode ser levado direto ao plenário e, por já ter sido analisado pelo Senado, seguir mais rapidamente para sanção presidencial.

Deputados favoráveis defendem a votação ainda nesta semana, enquanto a oposição critica o PL, alegando que ele representa censura e ameaça a liberdade de expressão das redes sociais.

O relator do projeto na Comissão de Comunicação, Jadyel Alencar (Republicanos-PI), apresentou parecer após repercussão do vídeo do influenciador Felca Bressanim Pereira, que denunciava a “adultização” de crianças e adolescentes nas redes.

Deputados que apoiam o PL, como Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmam que a pauta é urgente e necessária para proteger crianças e adolescentes. Já a deputada Caroline de Toni (PL-SC) criticou o projeto, apontando excesso de regulamentação e risco de censura às plataformas digitais.

A líder do PSOL, Talíria Petrone (PSOL-RJ), defende que a regulamentação das redes sociais é uma medida necessária, já que outros setores no Brasil são regulados, e que a sociedade exige proteção para crianças e adolescentes.

O projeto recebeu apoio formal de 270 organizações da sociedade civil, incluindo Instituto Alana, Fundação Abrinq e Fundação Roberto Marinho, que afirmam que a proteção de menores deve envolver famílias, Estado e empresas.

Entre as big techs, o Conselho Digital, que reúne Meta, Google, TikTok, Amazon e outras, criticou o PL por prever obrigações que considera excessivas, alertando que regras rigorosas podem levar à remoção indiscriminada de conteúdos legítimos. A Meta não se pronunciou até o fechamento da reportagem.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Política

Eduardo Riedel deixa o PSDB e se filia ao PP

Lei

Defensoria de MS será informada sobre nascimentos sem identificação de paternidade

Política

Projeto de Lei propõe reorganização dos cartórios de Corumbá e Ladário

O projeto foi devidamente aprovado pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça em sessão ordinária

Política

Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede

Publicidade

Corumbá

Eleições na Bolívia tem fronteira fechada e 2º turno

ÚLTIMAS

Polícia

Polícia apreende R$ 1,4 milhão em produtos ilegais em Dourados

Ação conjunta entre DEFRON e Receita Federal ocorreu nos distritos de Vila Vargas e Picadinha, como parte da operação Protetor e Divisas

Meio Ambiente

Onça-pintada é perseguida por queixadas em Corumbá

Flagra raro mostra dinâmica entre predador e presas na RPPN Acurizal

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo