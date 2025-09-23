Câmara pede renovação de frotas de viaturas das forças de segurança em Dourados

D.Pitti, Assessoria

O deputado estadual Renato Câmara (MDB), vice-presidente da Assembleia Legislativa, apresentou nesta terça-feira (23) indicação ao Governo do Estado e à Secretaria de Justiça e Segurança Pública solicitando a renovação da frota de veículos das forças de segurança em Dourados.

Em nome do 9º Batalhão da Polícia Militar do município, o parlamentar estendeu o pedido também à Polícia Civil e ao Departamento de Operações de Fronteira (DOF), com o objetivo de garantir melhores condições de trabalho para as corporações e ampliar a eficiência no atendimento à população.

Renato já se reuniu com o secretário de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, que recebeu pessoalmente a indicação e destacou a parceria com o parlamentar: “Renato é um grande parceiro e sempre sensível às demandas de Dourados. Ele apresentou pra gente a necessidade de ampliar o posto de identificação da cidade e, em parceria com o Detran, conseguimos atender a essa solicitação. Com o apoio do Renato, foram instalados no Detran de Dourados cinco novos guichês de atendimento, ampliando o atendimento à população e reduzindo a fila e o tempo de espera para fazer o RG.”

Segundo o deputado, o pedido tem caráter estratégico para fortalecer as ações de segurança pública. “Nosso mandato tem compromisso com a população e estamos trabalhando para que as forças policiais tenham melhores condições de trabalho e a população de Dourados mais tranquilidade”, afirmou Câmara.

O parlamentar é reconhecido por sua atuação em diversas áreas, sendo o deputado que mais trabalha na Assembleia Legislativa em prol da pessoa idosa, da avicultura, da suinocultura, do leite, da regularização fundiária, do meio ambiente, dos recursos hídricos, dos rios e dos agentes comunitários de saúde.

