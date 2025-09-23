Acessibilidade

23 de Setembro de 2025

Câmara pede renovação de frotas de viaturas das forças de segurança em Dourados

Deputado se reuniu com secretário da Sejusp, Antônio Carlos Videira

Redação

23/09/2025

D.Pitti, Assessoria

O deputado estadual Renato Câmara (MDB), vice-presidente da Assembleia Legislativa, apresentou nesta terça-feira (23) indicação ao Governo do Estado e à Secretaria de Justiça e Segurança Pública solicitando a renovação da frota de veículos das forças de segurança em Dourados.

Em nome do 9º Batalhão da Polícia Militar do município, o parlamentar estendeu o pedido também à Polícia Civil e ao Departamento de Operações de Fronteira (DOF), com o objetivo de garantir melhores condições de trabalho para as corporações e ampliar a eficiência no atendimento à população.

Renato já se reuniu com o secretário de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, que recebeu pessoalmente a indicação e destacou a parceria com o parlamentar: “Renato é um grande parceiro e sempre sensível às demandas de Dourados. Ele apresentou pra gente a necessidade de ampliar o posto de identificação da cidade e, em parceria com o Detran, conseguimos atender a essa solicitação. Com o apoio do Renato, foram instalados no Detran de Dourados cinco novos guichês de atendimento, ampliando o atendimento à população e reduzindo a fila e o tempo de espera para fazer o RG.”

Segundo o deputado, o pedido tem caráter estratégico para fortalecer as ações de segurança pública. “Nosso mandato tem compromisso com a população e estamos trabalhando para que as forças policiais tenham melhores condições de trabalho e a população de Dourados mais tranquilidade”, afirmou Câmara.

O parlamentar é reconhecido por sua atuação em diversas áreas, sendo o deputado que mais trabalha na Assembleia Legislativa em prol da pessoa idosa, da avicultura, da suinocultura, do leite, da regularização fundiária, do meio ambiente, dos recursos hídricos, dos rios e dos agentes comunitários de saúde.

