Câmara solicita pavimentação de rua em Aquidauana para melhorar mobilidade

O vereador Valter Neves (PP) apresentou, durante sessão plenária, no dia 26, uma indicação ao secretário municipal de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas, Ronaldo Angelo, e ao prefeito Odilon Ribeiro, solicitando a pavimentação asfáltica com drenagem ou lajotamento da Rua Treze de Junho, no trecho compreendido entre as ruas Antônio Nogueira e Joaquim Nabuco.

Segundo o parlamentar, a reivindicação é urgente, pois os moradores da área enfrentam grandes dificuldades em diferentes períodos climáticos. Durante as chuvas, a lama causa transtornos, enquanto, na estiagem, a poeira compromete a saúde da população. Ele destacou que a situação não apenas prejudica os moradores, mas também dificulta o tráfego, especialmente considerando que a via é um importante acesso ao Atacado Leve Max e à Escola Estadual Professor Antônio Salústio Areias.

Impactos na Saúde e Mobilidade

A poeira no período seco e a lama nos dias chuvosos têm gerado reclamações constantes, com implicações na saúde dos moradores, principalmente problemas respiratórios. Além disso, a condição precária da via compromete o tráfego, dificultando o acesso a serviços essenciais e ao comércio local.

Expectativa por Melhorias

Valter Neves espera que a proposta seja acolhida pela administração municipal, ressaltando que a obra trará benefícios significativos para a infraestrutura urbana e a qualidade de vida dos moradores da região. Com a execução do serviço, a expectativa é de maior segurança, mobilidade e conforto para todos que utilizam essa via diariamente.

A solicitação segue agora para análise e avaliação por parte da Prefeitura de Aquidauana.