Câmara vai devolver mais de R$ 2,5 milhões do duodécimo até dezembro

Durante a sessão da Câmara Legislativa de Aquidauana, ocorrida na terça-feira, 28 de novembro, o presidente da Casa, o vereador Nilson Pontim (MDB), explicou a importância do duodécimo para o município e convidou a plateia que lotava o plenário como aos que acompanhavam a assembleia através do You Tube da casa ou pela rádio, que estivessem presentes no dia da devolução.



“Aproveitar para fazer um convite a todos para que possam acompanhar o trabalho da Câmara e o trabalho dos seus vereadores. A Câmara fica aberta todos os dias das 7 às 13 horas; os vereadores atendendo em seus gabinetes; temos as sessões todas as terças-feiras a partir das 19 horas. E nós vamos ter agora, no dia 12 de dezembro, a nossa última sessão ordinária do ano. E nessa sessão ordinária, nós vamos estar fazendo mais uma devolução do duodécimo para o Poder Executivo. Essa devolução de duodécimo, são economias feitas por todos os vereadores desta Casa. Isso vem sendo feito desde a legislatura do mandato do vereador Wezer Lucarelli e da sua mesa diretora, 2021/2022, e ele fechou com quase R$ 4 milhões e nós estamos devolvendo agora, nesse mês de dezembro, mais R$ 3 milhões de reais neste ano de 2023. Esse é um trabalho onde a gente procura com bastante transparência, com bastante responsabilidade também, com o dinheiro pago por impostos de vocês, de retornar esse dinheiro ao executivo tirando mordomias que nós poderíamos ter aqui, mas pensando na população e fazendo com transparência essa devolução para o município investir em todas as secretarias do município”, encerra o vereador.

Parlamentares pretendem cobrar pessoalmente explicações da Energisa sobre serviço oferecido aos contribuintes

Mais uma vez, a indignação com a qualidade do serviço prestado pela companhia de energia elétrica do Estado, Energisa, à população de Aquidauana, foi alvo dos debates entre os vereadores, que reconhecem que a equipe de funcionários da empresa está trabalhando de forma intensa e sobrecarregada para realizar os serviços, mas a empresa em sua cúpula, vem deixando a desejar com a omissão em respostas práticas, às frequentes quedas e oscilações no fornecimento de energia elétrica aos moradores do município.



Os parlamentares pretendem fazer um convite oficial para que uma autoridade da Energisa compareça ao plenário da câmara para esclarecer as questões tão solicitadas pelos usuários do serviço, em Aquidauana.



Ao pedir ao secretário municipal de serviços urbanos e rurais, Márcio de Barros Albuquerque, a poda de árvores na rua Irmãos Diacópulos, no trecho entre as ruas Dr. Sabino do Patrocínio e Roberto Scaff, atrás da rodoviária de Aquidauana, o vereador Valter Neves (PSD) destacou que a população reclama da falta de poda de árvores e que os parlamentares frequentemente questionam esse trabalho em plenário, Valter Neves (PSD) enfatizou que já está gritante a situações de galhos de árvores atingindo a rede de energia elétrica da cidade. O parlamentar lembrou que esse é um trabalho que envolve a Energisa, órgão de meio ambiente e ministério público, além da câmara de vereadores. Na tribuna o vereador propôs que a casa de leis realize, o quanto antes, com outros poderes do município e a Energisa, uma reunião para tratar do problema.

O serviço de poda que já foi terceirizado parou de existir e esse trabalho tem deixado de ser frequente. O vereador lembra que, por conta dos galhos atingindo a rede elétrica, é frequente a interrupção do fornecimento do serviço. Neves demonstrou através de uma imagem, um transformador no bairro Santa Terezinha, aberto, em decorrência dos galhos das árvores. De acordo com o parlamentar, o ocorrido levou os moradores da localidade ficarem sem o fornecimento de energia elétrica por mais de cinco horas.



Em seguida, o parlamentar propôs aos demais vereadores que, se for necessário, eles convidem o presidente da Energisa do Estado do Mato Grosso do Sul, Marcelo Vinhaes Monteiro, para um encontro na busca de soluções também para o problema de falta de energia no município.



Endossando o questionamento do vereador Valter Neves, o colega de legislatura, Humberto Torres (PSDB), que é o segundo secretário da casa de leis, também destacou as falhas da companhia frisando que não é responsabilidade da equipe técnica que atua nas frentes de trabalho, mas da gestão administrativa. O parlamentar atendendo ao pedido da população também solicitou serviços à Energisa, e destacou que o secretário municipal de serviços urbanos e rurais Márcio de Barros Albuquerque, informou que compete à companhia elétrica a retirada dos galhos de árvores.

Sobre a Energisa, além de outros parlamentares também foi à tribuna, o vereador Anderson Meireles (MDB), que voltou a lembrar que toda a casa costuma destacar nas assembleias o serviço precário que a Energisa tem oferecido à população de Aquidauana, principalmente no tocante a manutenção da rede da companhia. Meireles revelou que é procurado por moradores que pedem a ele ajuda para esse problema. Para o vereador, esse é um pedido que os demais parlamentares costumam receber da população.



O parlamentar destacou que existe uma série de fatores naturais e externos, que afetam a rede elétrica e seu funcionamento, mas que a casa de leis deseja da diretoria da Energisa, as devidas explicações sobre a qualidade do serviço que não é de responsabilidade dos trabalhadores que atendem à população, mas aparentemente uma falta de investimentos, o que compete à cúpula da companhia.

Meireles foi mais um a defender uma reunião entre a casa de leis e os órgãos da prefeitura envolvidos na questão das podas de árvores, na mesma mesa que a companhia de energia elétrica, a fim de ter uma resposta para a população do município de Aquidauana.





Destaques de Aquidauana em diversos setores foram reconhecidos e homenageados por Moções da Casa de Leis

A noite da sessão na Câmara não foi tomada apenas pelos questionamentos de qualidade de vida dos moradores do município, mas também de reconhecimento às pessoas de Aquidauana, que, no ato do desempenho das suas atividades, seja ela esportiva, jurídica, social, de saúde, entre outras, se destacam e contribuem de maneira bastante positiva para a promoção do nome do município, além de servir como exemplo para outras pessoas da cidade.

Assim, foram oferecidas moções de pesar e de aplausos como a que foi entregue pelo vereador e vice-presidente da câmara, Reinaldo Kastanha (UNIÃO BRASIL), homenageando através de uma Moção de Aplauso, à equipe da Carreta do Hospital de Amor, de Barretos/SP, que esteve em Aquidauana e que leva para a população de todo o Brasil a realização de exames gratuitos de câncer. Foram homenageados os profissionais: Juliana Teixeira Martinez Batista, Macus Paulo Rodrigues de Souza, Flavia Carvalho de Almeida Marques, Graziela Gomes de Oliveira Barbosa e Edmilson Nunes dos Santos.

O esporte em alta dá destaque à cidade de Aquidauana

Também receberam Moção de Aplauso, das mãos do vereador Sargento Cruz (MDB), A equipe de ciclismo da Escola Estadual Marechal Deodoro da Fonseca, que participou do JEBS (Jogos Escolares Brasileiros) ocorrido em Brasília no início do mês de novembro, onde representaram o Estado do Mato Grosso do Sul. Os homenageados foram o professor João Jordany da Cunha e o aluno José Henrique Nascimento Bezerra de Freitas, ambos de Aquidauana, que com suas atuações ajudaram a colocar o Estado do Mato Grosso do Sul, entre os cinco primeiros no ranking geral da modalidade ciclismo. No total geral, o Mato Grosso do Sul conquistou 30 medalhas.





Uma Moção de Congratulação, foi entregue pelo vereador Everton Romero (PSDB) ao W.F.C (Welynton Futebol Clube) equipe masculina e feminina, criadas por Welynton Torresani Moura, há um ano, que, para comemorar, realizou o plantio de 83 mudas de ipês, que somam o total de gols marcados nesse primeiro ano de atuação do clube. As mudas foram doadas para o viveiro municipal de Aquidauana.

O vereador Humberto Torres, (PSDB) homenageou o atleta Douglas Martins Rodrigues, com uma Moção de Aplauso pelo título de Campeão Open Internacional e vice-campeão Estadual de Jiu-Jitsu. Douglas também é professor de artes marciais em Aquidauana e Anastácio e agencia atletas de MMA em lutas nacionais e internacionais.



O reconhecimento do parlamentar e da casa de leis se deu também com uma Moção de Aplauso para a Associação de Lutas e Formação de Atletas Coliseu, pela realização do II Coliseu Combat Aquidauana, realizado no mês de novembro na Avenida Pantaneta, e contou com a presença de um público com milhares de espectadores, que compareceram para apreciar lutas de MMA e disputa de cinturões. Todos contribuíram com doação de alimentos não perecíveis, permitindo que a Associação Combat arrecadasse 4 toneladas de alimentos que foram doadas para instituições de caridade do município de Aquidauana.



Também foi ofertada Moção de Aplauso pelo vereador Wezer Lucarelli (PSDB), para o Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, Excelentíssimo Senhor Giuliano Máximo Martins, pelos relevantes serviços prestados no Fórum da Comarca de Aquidauana/MS, através do poder judiciário. O magistrado que atuou por 13 anos na Comarca, deixou feitos e lembranças inesquecíveis. O excelentíssimo que deixa a Cidade de Aquidauana, segue agora para uma nova jornada na cidade de Campo Grande, capital do Estado do Mato Grosso do Sul.

A noite contou ainda com uma homenagem póstuma e teve Moção de Pesar, pela morte do Sr. Teodoro Lopes Ribeiro, o “Seu Lopes”, falecido no dia 20 de novembro de 2023 aos 82 anos. Entre os tantos feitos do homenageado, por Aquidauana, destaca-se a criação do estatuto ARPA (Associação Recreativa Paraguaia de Aquidauana), que entre outras coisas, determinava que, apenas pessoas de naturalidade paraguaia seria presidente da Associação. “Seu Lopes” é autor da frase: “Onde quer que haja, embora que um só paraguaio com ele, estará nossa honra, nossos costumes e nossas tradições”.



Todo o trabalho de apresentação e apreciação das propostas dos parlamentares, segue votado e discutido pelos 13 vereadores que constituem a casa de leis que são os vereadores: Nilson Pontim (MDB) presidente da casa; Reinaldo Kastanha (UNIÃO BRASIL) vice-presidente; Humberto Torres (PSDB) primeiro secretário; Chico Tavares (PT) segundo secretário; Professor Clériton (PP); Sargento Cruz (MDB); Marquinhos Taxista (PDT); Wezer Lucarelli (PSDB); Everton Romero (PSDB); Sebastiãozinho do Taboco (PSDB); Tião Melo (SOLIDARIEDADE); Walter Neves (PSD) e Anderson Meireles (MDB).



Convite ao turista, urbanização e tecnologia, em debate no legislativo de Aquidauana

Uma solicitação de para instalação de torres de telefonia celular, esteve em recursos pauta na sessão da câmara, apresentada pelo vereador Chico Tavares (PT), que encaminhou um pedido referente ao gabinete da deputada federal Camila Jara (PT-MS). O parlamentar solicita à parlamentar, após um levantamento detalhado, recursos no valor de R$ 324.000,00 para a instalação de uma torre nos distritos de Camisão, Piraputanga e Furnas do Baiano, com alcance 11 – 40 a 72 Km, a depender da tecnologia G. A região tem sido muito procurada pelo movimento do turismo o que requer uma tecnologia de ponta, que atenda a população, comerciantes e visitantes.



A solicitação de serviço de patrolamento, recolhimento de galhos e entulhos, roçagem de calçadas em toda extensão do bairro Nova Aquidauana, foi apresentada pelo vereador Marquinhos Taxista (PDT). A solicitação foi encaminhada pelo vereador ao prefeito do município, Odilon Ribeiro e ao secretário de serviços urbanos e rurais, Márcio de Barros Albuquerque.

A limpeza da Escola Estadual Marly Russo, entre outras apresentações, foi feita pelo vereador Professor Clériton (PP). O parlamentar também encaminhou seu pedido ao prefeito Odilon Ribeiro e ao secretário de serviços urbanos, Márcio de Barros Albuquerque.

Atento com o incentivo ao turismo na região das aldeias de Aquidauana, o vereador Tião Melo (SOLIDARIEDADE), solicitou ao diretor geral do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura) bem como ao secretário estadual de infraestrutura e logística, Hélio Peluffo Filho, pedido de um pórtico na BR-262 que dá acesso à MS 442, nos dois sentidos de da estrada na chegada da entrada que dá acesso ao distrito de Taunay e Aldeias, com a mensagem: “Boas vindas”. O vereador defende que a intenção é oferecer uma forma de recepção e saudação no principal acesso ao distrito, proporcionando uma vista mais bonita e de saudação aos visitantes e motoristas que trafegam pelo local.