Câmera Municipal pede reparo da ponte do Assentamento Indaiá III

vereador Nilson Pontim (MDB) / (Foto: Divulgação)

O vereador Nilson Pontim (MDB) solicitou ao Governo do Estado reparos na ponte sobre a rodovia MS- 345, trecho que liga a sede do município de Aquidauana ao distrito de Cipolândia, na altura do Assentamento Rural Indaiá III, em Aquidauana.

Um ofício foi apresentado em plenário para a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Agesul (Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos). Conforme justificativa do parlamentar, com o início das aulas escolares, se faz necessário que as estradas municipais estejam em boas condições de tráfego para a segurança e garantia de frequência dos alunos nas escolas, assim como, para o escoamento de produtos oriundos do agronegócio desenvolvido pelos moradores.

Segundo ele, é importante destacar que essa rodovia desempenha um importante papel para a cidade de Aquidauana, isso porque, liga o município ao distrito, possibilitando o transporte de alunos e escoamento de produtos.

“Cumpre informar que a ponte existente no referido trecho, na altura do assentamento, se encontra em péssimas condições de uso, com diversas avarias na caixaria que dá sustentação, por consequência do alto volume de chuvas que têm caído na região, o que coloca em risco a mobilidade dos munícipes que ali residem, assim como, dos produtos comercializados por eles”, adverte.

Ele pontua, ainda, que é aparente a necessidade de um desvio na localidade, diante das altas avarias constatadas. Por essa razão, diante das inúmeras solicitações dos moradores, Pontim espera que as medidas sejam executadas, ou seja, os reparos necessários naquela ponte a fim de evitar problemas ainda maiores dos já experimentados.