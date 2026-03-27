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POLÍCIAL

Câmeras de segurança registram cronologia de encontro entre Alcides Bernal e fiscal Roberto Mazzini

Imagens de monitoramento detalham a movimentação em residência investigada; registro mostra chegada do ex-prefeito minutos após a entrada do fiscal.

Felipe Benitez

Publicado em 27/03/2026 às 15:41

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Novas imagens de câmeras de segurança, que passam a integrar o conjunto de evidências de uma investigação em curso, revelam detalhes sobre a cronologia de movimentação em uma residência sob monitoramento. O registro audiovisual flagra o ex-prefeito Alcides Bernal chegando ao local apenas poucos minutos após a entrada do fiscal Roberto Mazzini.

O material é considerado peça-chave para a compreensão da dinâmica dos fatos. Através da análise do código de tempo das imagens, é possível estabelecer o marco temporal exato da presença de ambos no imóvel, bem como o intervalo entre as interações citadas no processo.

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De acordo com a apuração, os horários registrados pelas câmeras estão sendo confrontados com outros depoimentos e provas documentais. O objetivo técnica é analisar a sequência dos acontecimentos e a natureza do encontro entre os envolvidos na data registrada.

As imagens agora seguem sob análise técnica para os desdobramentos da investigação.

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