Campanha fortalece proteção às mulheres

Bruno Rezende/Arquivo

A campanha #TodosPorElas inicia uma nova etapa em Mato Grosso do Sul com o objetivo de ampliar a mobilização e colocar em prática ações concretas de enfrentamento à violência contra a mulher.

A iniciativa é resultado de um esforço conjunto entre o Governo do Estado, Poder Judiciário, Assembleia Legislativa e diversas instituições parceiras.

A proposta vai além de denunciar a violência de gênero — ela busca garantir condições dignas para que as vítimas reconstruam suas vidas com segurança e apoio.

Uma das ações de destaque nesta fase é a segunda edição da Caminhada pelo Fim do Feminicídio, marcada para o dia 31 de maio. A mobilização é um chamado à sociedade para refletir e agir contra essa realidade, reforçando a importância da proteção às mulheres.

Rede de proteção fortalecida

Entre as metas dessa nova etapa está o fortalecimento da rede de atendimento às mulheres em situação de violência. Para isso, o Estado aposta em iniciativas como:

Salas Lilás, já presentes em 49 cidades, que oferecem acolhimento humanizado dentro das delegacias, quebrando o ciclo da violência com escuta qualificada e apoio especializado.

O programa Promuse (Mulher Segura), da Polícia Militar, que acompanha mulheres com medidas protetivas por meio de visitas, monitoramento e atendimentos emergenciais via telefone, WhatsApp e viaturas.

Além disso, diversas capacitações para forças de segurança estão em andamento, promovidas por juízes, promotores, delegadas, advogados e profissionais da saúde mental. Na última semana, começou o curso de formação de policiais civis e militares para atuar como oficiais de Justiça temporários, no cumprimento de medidas protetivas. A iniciativa é fruto de uma parceria com o Tribunal de Justiça.

Resultados práticos já começaram a aparecer

Outra frente importante é a força-tarefa criada com 22 profissionais, sendo 19 delegados, que já está atuando no andamento de mais de 6 mil boletins de ocorrência. A mobilização já resultou em mandados de prisão expedidos e representa um avanço no combate à impunidade.

Em parceria com a UFMS, a Secretaria de Cidadania e a Fundect, foi lançado o Observatório da Cidadania, que reúne e analisa dados para apoiar a criação de políticas públicas mais eficazes no enfrentamento à violência de gênero.

A campanha #TodosPorElas, lançada em agosto de 2024, reafirma o compromisso das instituições e da sociedade civil em transformar a realidade de muitas mulheres sul-mato-grossenses. A união de forças é essencial para construir um estado mais justo, seguro e respeitoso para todas.