Campanha "Namoro Sem Violência" pode entrar para o calendário oficial de MS

Projeto foi protocolado na tarde desta terça-feira, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul / Aline Kraemer, Alems

Foi protocolado nesta terça-feira (24), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), o Projeto de Lei 155/2025 que propõe incluir no Calendário Oficial do Estado a campanha "Namoro Sem Violência". A iniciativa prevê ações anuais de prevenção e conscientização sobre abusos em relações afetivas entre adolescentes, com realização na segunda semana de junho.

Durante a semana da campanha, escolas públicas e privadas do estado poderão desenvolver atividades com estudantes do Ensino Médio, voltadas à reflexão sobre a violência nos relacionamentos. A proposta é incentivar o debate e promover mudanças comportamentais desde a juventude.