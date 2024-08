Campanha para aumentar consumo de peixes será lançada pela ALEMS

Mara Caseiro, presidente da CCJR

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) lança na próxima sexta-feira (30), a campanha para aumentar a conscientização sobre o valor nutricional dos peixes e a importância de tê-los no prato. Entre os dias 1º e 15 de setembro, a comercialização de peixes deve crescer no país, impulsionada pela 21ª Semana do Pescado.

Proposto pela Frente Parlamentar em Defesa da Cadeia Produtiva da Pesca, coordenada pela deputada Mara Caseiro (PSDB), o evento irá acontecer a partir das 9h, no Plenário Júlio Maia.

“A Semana do Pescado é uma resposta ao fato de que o consumo de peixe é muito menor do que o recomendado. Percebemos que a campanha é bem-sucedida em influenciar as escolhas do consumidor. Nos últimos 15 anos, houve o aumento em 60% do consumo de pescado no Brasil, passando de 3,5 quilos para 10 quilos por habitante”, disse a parlamentar.

A campanha acontece em todos os Estados e no Distrito Federal. O presidente do International Fish Congress (IFC Brasil), Altemir Gregolin, informou que neste ano o foco central é consolidar o processo de descentralização. “Nós temos coordenações em todos os Estados, com pessoas do setor produtivo, do varejo, do food service, representantes das superintendências do Ministério da Pesca, que também estão diretamente envolvidas. Temos como parceiros as principais redes de varejo, que somam mais de 90 mil lojas em todo o Brasil, e o food service, englobando bares, restaurantes, feiras livres, todas as estruturas que comercializam, de alguma forma, pescado".

O lançamento da Semana do Pescado na ALEMS deve reunir representantes da cadeia produtiva e do Poder Público Estadual. Entre as ações promocionais, estão eventos gastronômicos e atividades educativas. Mato Grosso do Sul é o 8º maior produtor de peixes do Brasil, com 35.000 toneladas ao ano. Saiba mais sobre a campanha aqui.