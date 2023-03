Campo Grande sediará evento nacional com Escolas do Legislativo e de Contas

Evento acontecerá entre dias dias 14 e 16 de junho / Foto: Carlos Godoy

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) e a Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas (Abel) realizarão o 37º Encontro Nacional da entidade, que reunirá dirigentes das Escolas do Poder Legislativo Brasileiro em Campo Grande, entre os dias 14 e 16 de junho.

"A Abel completa 20 anos de criação e hoje somos 350 escolas funcionando em todo o Brasil. Para comemorar tão importante data, foi escolhida a cidade de Campo Grande para sediar o nosso 37º Encontro Nacional", informou Florian Augusto Madruga, presidente da instituição. "Como a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul tem sido parceira importante nos eventos da Associação, pedimos o apoio institucional para a realização do evento”, complementou.

O presidente Gerson Claro afirmou que o evento marcará o início da nova gestão da Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet. “Podem contar com o apoio da Mesa Diretora, vamos fazer um grande evento, sob a coordenação da deputada Mara, e vamos envolver a União das Câmaras de Vereadores do Estado e a Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul”, explicou.

Para a deputada Mara Caseiro (PSDB), presidente da Escola do Legislativo, a troca de experiências e o incentivo mútuo para ações afirmativas nas instituições devem marcar o Encontro Nacional. “Além disso, receber pessoas de vários Estados irá fomentar a economia. Esse evento irá somar, pois a Escola do Legislativo já está produzindo projetos importantes, como cursos de capacitação e interação com as Câmaras de Vereadores. A Abel vem somar com sua expertise”, declarou.

Também participaram da reunião hoje pela manhã o ex-presidente e atual secretário-geral da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), deputado Lidio Lopes (Patriota), a secretária de Recursos Humanos da ALEMS e secretária-geral da Abel, Marlene Figueira da Silva e o diretor da Escola do Legislativo, Thiago Gonçalves. Logo mais, a partir das 14h, haverá reunião de planejamento para o evento nacional, na Sala de Reuniões "Deputado Onevan de Matos" - Sala 01 Setor D.