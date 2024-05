Cancelada vinda de Bolsonaro à feira agropecuária de MS

Bolsonaro / Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro não virá a Expoagro, em Dourados, devido a recente internação dele, afirmaram seus assessores.

Bolsonaro foi internado no sábado (4), em Manaus (AM), e teve que ser transferido hoje para um hospital de Brasília (DF) após sentir desconforto intestinal. Bolsonaro trata quadro de erisipela, infecção de pele causada por bactérias e deve ficar sobre observação médica pelos próximos 15 dias.

O ex-presidente da República seria recepcionado com carreata seguida de passeio a cavalo no dia 14 de maio. Os detalhes do itinerário foram divulgados à imprensa na quinta-feira passada. O voo sairia de Brasília com destino a Ponta Porã às 11h. Já no Mato Grosso do Sul, Bolsonaro seguiria de carro para o município do evento onde se participaria de reunião com apoiadores e jantar fechado para produtores rurais, segundo o Campo Grande News.

O deputado federal Marcos Pollon (PL) chegou a organizar espaço de 100 metros quadrados para receber o ex-presidente. O stand instalado no Parque de Exposições João Humberto de Andrade Carvalho até recebeu o nome de "Casa Bolsonaro".