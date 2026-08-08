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Eleições 2026

Candidaturas devem ser registradas na Justiça Eleitoral até dia 15

Para o pleito deste ano, 13 legendas indicaram nomes para disputar a Presidência da República

Redação O Pantaneiro

Publicado em 08/08/2026 às 11:17

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Pedidos de registro para presidente e vice-presidente da República devem ser apresentados ao TSE / Marcelo Camargo/Agência Brasil

Os partidos políticos têm até as 19h do dia 15 de agosto para registrar oficialmente as candidaturas que disputarão as eleições deste ano. O prazo começou após o encerramento das convenções partidárias, que poderiam ser realizadas até a última quarta-feira (05).

De acordo com informações da Agência Brasil, os pedidos de registro para presidente e vice-presidente da República devem ser apresentados ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Já as candidaturas para governador, vice-governador, senador, deputado federal, deputado estadual e deputado distrital precisam ser encaminhadas aos respectivos tribunais regionais eleitorais.

Entre as 30 legendas atualmente registradas no TSE, 13 confirmaram nomes para a disputa pela Presidência. As demais optaram por apoiar candidatos de outras siglas ou permanecer neutras na corrida nacional.

A neutralidade pode representar uma estratégia das legendas para concentrar esforços nas disputas estaduais e na formação de bancadas nas assembleias legislativas, na Câmara dos Deputados e no Senado.

Os nomes definidos nas convenções nacionais para a Presidência da República são:

  • Augusto Cury (Avante);
  • Clariana Barão (DC);
  • Edmilson Costa (PCB);
  • Flávio Bolsonaro (PL);
  • Hertz Dias (PSTU);
  • Leonardo Avalanche (PRTB);
  • Luiz Inácio Lula da Silva (PT);
  • Renan Santos (Missão);
  • Romeu Zema (Novo);
  • Ronaldo Caiado (PSD);
  • Rui Costa Pimenta (PCO);
  • Samara Martins (UP);
  • Wilson Grassi Júnior (Democrata).

Apesar de terem sido escolhidos nas convenções, os nomes ainda dependem do registro oficial junto ao TSE para que as candidaturas sejam formalizadas perante a Justiça Eleitoral.

Consulta aos candidatos

Depois que o pedido é registrado, as informações passam a ficar disponíveis para consulta pública no sistema da Justiça Eleitoral. Por meio do DivulgaCand, qualquer cidadão pode verificar dados dos candidatos que solicitaram registro, além de informações relacionadas às contas eleitorais dos concorrentes e dos partidos.

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