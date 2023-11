Cantora de Aquidauana, Juliana Monteiro é homenageada pela Câmara Municipal

Divulgação

A cantora aquidauanense Juliana Monteiro, foi homenageada com uma Moção de Aplauso concedida pelo vereador Anderson Meireles, durante Sessão Legislativa, na noite de terça-feira (14) no Plenário Estevão Alves Corrêa da Câmara Municipal de Aquidauana.

O vereador ressaltou a participação de Juliana Monteiro no evento de entrega do Prêmio Multishow 2023, exibido no dia 07 de novembro, no Rio de Janeiro.

Juliana Monteiro nasceu e cresceu em Aquidauana. Mulher Negra, traços indígenas, linda e extremamente forte, características que representam a mulher pantaneira. “Aos 28 anos de idade, está há 8 anos atuando no cenário musical graças a sua voz grave, timbre único, raro em voz feminina e ao seu carisma, sua grande marca registrada, Juliana Monteiro está rompendo a barreira do regional”, destacou o parlamentar.

A cantora tem se apresentado em grandes eventos do calendário estadual conquistando o interior do Estado de MS com atuações impressionantes. Ela ainda foi atração na Festa de Peão de Barretos, Rodeio de Americana, Vila Country São Paulo e também se destacou cantando em cidades do Paraná, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Santa Catarina e até no Paraguai. “Juliana que já foi chamada de Embaixadora do palco Brahma de Barretos, tem sido convidada por marcas importante para diversos trabalhos de marketing”.

Tendo em vista seu desempenho e projeção, Juliana Monteiro é também a Embaixadora da maior exposição do setor bioenergético do Mato Grosso do Sul, a ExpoCanas de Nova Alvorada do Sul e por trabalhos como esse é que a imprensa tem chamado a aquidauanense de Embaixadora do Sertanejo de MS.

Sua música “Mesma Laia” produzida em Goiânia por Dudu Oliveira (Zé Neto e Cristiano), foi indicado e concorreu na categoria Brasil no Prêmio Multishow durante agenda no Rio de Janeiro, onde foi participar da premiação do Multishow.

A Moção de Aplauso foi aprovada por unanimidade pelos vereadores presentes na Sessão legislativa e em seguida entregue a cantora Juliana Monteiro, que emocionada fez questão de agradecer a homenagem.