Capacitação de servidores e visita à escola estão na agenda dos deputados da próxima semana

Aline Kraemer, Alems

Na agenda da próxima semana na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), entre os dias 9 a 14 de junho, haverá visita de escola, capacitação para servidores, sessões plenárias e a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

Segunda-feira (9)

A semana incia com o curso de Libras, na segunda-feira (9), das 14h às 16h, a aula é mais uma iniciativa da Escola do Legislativo para a inclusão e acessibilidade no ambiente legislativo. Ministrada todas as segundas-feiras, a partir das 14h, pelos professores Claudio, Juliana e Larissa, esta é a terceira aula de capacitação destinada aos servidores do curso que terminará no dia 10 de novembro.

Terça-feira (10)

A terça começa com visita dos Alunos do Colégio Master - High School Americano, localizado na Chácara Cachoeira, em Campo Grande. Os alunos que conhecerão parte da história do Parlamento Estadual, convidados pelo deputado e 1º secretário da Casa de Leis, Paulo Corrêa (PSDB) tem idades entre 13 a 16 anos. Durante as visitas guiadas, os estudantes percorrem as dependências do Palácio Guaicurus, e conhecem a dinâmica da sessão plenária, entre outras reuniões.

À tarde, também na terça-feira, a partir das 13h30, está marcada a entrega de Moções em alusão a Junho Prata - Homenagem Sênior para os Membros do Sindicato dos Industriários, por proposição do deputado Renato Câmara (MDB), no Plenarinho Deputado Nelito Câmara.

Quarta-feira (11)

Na quarta-feira (11) é a vez da reunião ordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) acontecer. A partir das 8h, o Plenarinho Deputado Nelito Câmara abriga todas as quartas-feiras as reuniões ordinárias do grupo de trabalho responsável pela avaliação da juridicidade, constitucionalidade e legalidade das matérias enviadas, ou originadas no Legislativo Estadual. A CCJR é presidida pelo deputado Caravina (PSDB) e integrada pelos deputados Junior Mochi (MDB), vice-presidente; Paulo Duarte (PSB), Pedrossian Neto (PSD) e Neno Razuk (PL).

Tradição na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, também nesta quarta-feira (11), a partir das 8h, acontece, na sala de reuniões da presidência da ALEMS, o “Leite da Manhã”, evento que reúne parlamentares e representantes da cadeia produtiva. O encontro também faz parte das atividades alusivas à Semana Estadual do Leite, instituída pela Lei 4.409/2013, e do Dia Mundial do Leite.

Sessões plenárias

As sessões plenárias são realizadas às terças, quartas e quintas-feiras, a partir das 9h, no Plenário Júlio Maia. É durante as sessões que acontecem os debates com temas de interesse da sociedade e as votações dos projetos que norteiam a legislação estadual em favor do cidadão.

Agenda

A agenda oficial da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul pode ser alterada para acréscimo ou retirada de eventos. Todos os eventos são abertos ao público e à imprensa. Acesse a programação contida na agenda do Poder Legislativo, diretamente por este link.

