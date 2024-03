Caravina quer mais médicos peritos na agência do INSS em Nova Andradina

O deputado estadual Pedro Caravina (PSDB) defendeu hoje necessidade do atendimento de médicos peritos na agência do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) de Nova Andradina.

Com uma população em constante crescimento e, consequentemente, uma demanda crescente por serviços previdenciários, Caravina destaca a urgência de fortalecer o quadro de profissionais para garantir um atendimento ágil e eficaz aos usuários.

Ao protocolar sua indicação na Mesa Diretora da Assembleia Legislativa na sessão desta terça-feira (26), Caravina ressaltou que a expansão demográfica da área tem sobrecarregado a capacidade de resposta da agência do INSS, tornando imperativa a ampliação do atendimento.

Sua justificativa baseia-se na ideia de que o atendimento de médicos peritos contribuirá não apenas para agilizar os processos de concessão de benefícios, mas também para garantir uma avaliação mais precisa e detalhada dos casos, assegurando os direitos dos segurados.

A indicação apresentada pelo deputado será encaminhada diretamente à superintendente regional Norte/Centro Oeste do INSS, Lea Bressy Amorim, e ao gerente-executivo do órgão, Raimundo Martin Pereira Ruiz, visando sensibilizá-los sobre a importância dessa medida para a comunidade local.

O deputado tucano está confiante de que a implementação de sua proposta aliviará a pressão sobre a agência do INSS em Nova Andradina, como também contribuirá significativamente para melhorar a qualidade e a eficiência dos serviços prestados aos cidadãos que dependem desses benefícios previdenciários.

Em sua avaliação, o crescimento da cidade e o aumento substancial da população resultaram em uma crescente demanda de atendimentos.

"Um perito é fundamental para a avaliação laboral dos assegurados que procuram benefícios previdenciários, pois esses profissionais são responsáveis por analisar a condição de saúde do cidadão, considerando se ele está apto ou não para exercer atividades laborativas", reforça o parlamentar.

A atuação do médico perito do INSS no município, observa Caravina, será de grande valia para os munícipes, que não precisarão se deslocar e arcar com custos adicionais, especialmente para a população de baixa renda e indivíduos com dificuldades de mobilidade.

"A presença desses profissionais na cidade é fundamental para assegurar que os direitos dos cidadãos sejam respeitados e para garantir a sustentabilidade do sistema previdenciário como um todo. Os médicos peritos desempenham um papel de extrema importância na proteção social e na promoção da justiça e equidade no acesso aos benefícios previdenciários", reforma o deputado.