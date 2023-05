Carro em alta velocidade deixa cair 6 kg de droga em Sidrolândia

Droga apreendida / Foto: Divulgação

Um morador encontrou uma sacola cheia de tabletes de droga, em frente a um comércio de Sidrolândia. A Polícia Militar divulgou o caso na sexta-feira, 28, após ver em imagens de segurança que tabletes de maconha e skunk caíram de um carro em alta velocidade.

A testemunha acionou a Polícia Militar após notar o fato inusitado. As imagens das câmeras de monitoramento mostraram que as drogas caíram do porta-malas de um veículo em alta velocidade, momentos antes de serem encontradas.

Na pesagem, a apreensão totalizou 5,150 kg e 2 tabletes de skunk totalizando 1,450 kg.