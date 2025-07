Carta de Trump provoca debate acalorado na Assembleia Legislativa

Fachada da entrada principal da Assembleia / Wagner Guimarães, ALEMS

O deputado Pedro Kemp (PT) classificou a iniciativa como “verdadeira afronta” e “tentativa de intimidação” ao Supremo Tribunal Federal, responsável pelo julgamento, conforme a Constituição, de envolvidos no ataque aos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023. Segundo Kemp, a providência busca punir o Brasil por decisões judiciais independentes, numa clara “bravata” voltada a enfraquecer a presença brasileira em fóruns globais.

Para Kemp, o real motivo da medida seria a crescente influência de economias emergentes, como Brasil e China, no mercado internacional – especialmente após a reunião do BRICS realizada no país. “Os EUA percebem que estão perdendo sua hegemonia e tentam reagir com barreiras comerciais”, afirmou, citando já reflexos na cotação do dólar e nas bolsas de valores um dia após o anúncio da carta.

O deputado Pedrossian Neto (PSD) também externou preocupação com a possível tarifa de 50%. Ele lembrou que o Brasil e os EUA integram desde 1947 acordos comerciais que proíbem discriminações e garantem tratamento isonômico às nações mais favorecidas. “É urgente retomar um comércio baseado em regras, não na força”, defendeu, acrescentando que a política de reciprocidade já aprovada pelo Congresso permitirá resposta “à altura”.

Na avaliação do presidente da Assembleia, Gerson Claro (PP), o tom das relações comerciais não é inédito, mas foi elevado a tema ideológico no Brasil. Claro destacou trecho final da carta em que Trump oferece diálogo e flexibilidade:

“Se o senhor abrir mercados e eliminar barreiras não tarifárias, poderemos considerar um ajuste nas tarifas. O senhor nunca ficará decepcionado com os EUA”.

O deputado ressaltou que cabe ao governo brasileiro buscar equilíbrio e conduzir as negociações com bom senso.

Por fim, o deputado João Henrique (PL) apontou que a retaliação americana reflete um movimento global da direita, mas advertiu para a necessidade de revisar parcerias internacionais e fortalecer os verdadeiros aliados do Brasil. Segundo ele, a “lei da reciprocidade” pode servir de instrumento para redefinir acordos e assegurar o respeito à democracia e ao livre comércio.

