Cartório Eleitoral de Aquidauana orienta pré-candidatos para eleições 2024

Na manhã desta quarta-feira, 17 de julho, o auditório da Escola Estadual Coronel Alves Ribeiro em Aquidauana foi palco de uma importante reunião promovida pelo Cartório Eleitoral local. O encontro teve como objetivo esclarecer a legislação eleitoral para os pré-candidatos e representantes de partidos visando as eleições deste ano.

Fábio Dantas, chefe do Cartório Eleitoral, destacou a importância do encontro: "Representantes de todos os partidos estavam presentes para discutir o CANDEX, sistema utilizado para registro de candidaturas que deve ser finalizado até 15 de agosto. Abordamos também as regras sobre propaganda eleitoral, que estão detalhadas na legislação. Após a definição dos candidatos, não haverá novas reuniões para esclarecimentos adicionais."

Uma das mudanças significativas para este pleito foi explicada por Dantas: "O limite de candidatos por partido é agora definido pelo número de cadeiras na Câmara Municipal, mais um. Portanto, cada partido pode lançar no máximo 14 candidatos. Destes, pelo menos cinco devem ser do gênero feminino, uma mudança significativa em relação às eleições anteriores. É importante que todos estejam cientes dessas novidades, disponíveis também no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e nas nossas redes sociais."

Dantas enfatizou a responsabilidade dos candidatos: "É crucial que cada candidato compreenda que é individualmente responsável pelo registro de sua candidatura, pela conformidade da propaganda eleitoral e pela prestação de contas. O partido não assume responsabilidades nesses aspectos. É recomendável uma leitura atenta das resoluções eleitorais disponíveis no site do TSE, que detalham esses processos."

A reunião foi encerrada com um apelo à transparência e à conformidade com as normas eleitorais, visando garantir um processo eleitoral justo e dentro da legalidade para todos os envolvidos.