Casa da prefeita de Jardim é atingida por tiros

Janela atingida por tiro / Jardim MS News

A casa da prefeita e candidata à reeleição, Clediane Areco Matzenbacher (PP) de Jardim, foi alvo de tiros na madrugada deste domingo (29). Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Conforme o Portal Jardim MS News, os disparos atingiram a janela do quarto em que dormia a prefeita e o marido Gilson Matzembacher, por volta da 1 hora da madrugada. O casal acordou com o som do vidros estilhaçando.

A prefeita e o marido levantaram para verificar a origem do barulho e encontraram a janela danificada pelos tiros.

Imagens de câmeras de segurança flagraram quando uma dupla em uma motocicleta passa em frente da residência e os disparos são feitos. Ainda não há confirmação sobre os autores e nem a motivação do ataque.

A Polícia Militar foi acionada e foram recebidos pela prefeita e pelos familiares que estavam assustados.

A perícia da Polícia Civil também foi acionada. O caso será investigado pelo delegado plantonista e os policiais do 1° Distrito Policial.