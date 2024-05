Cassems prestará contas aos deputados estaduais de MS

Wagner Guimarães, Alems

A agenda da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) para a semana de 12 a 18 de maio prevê a prestação de contas da Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul), reuniões de comissões permanentes e a realização de palestra sobre assédio moral e sexual contra as mulheres.

Terça-feira (14)

Os deputados estaduais estarão reunidos com o presidente da Cassems, Ricardo Ayache, às 8h, na Presidência da Assembleia Legislativa. Na ocasião, será apresentada a prestação de contas referente à concessão de subvenção à instituição, no valor de R$ 60 milhões, repassados pelo Governo do Estado.

Quarta-feira (15)

Às 8h no Plenarinho Deputado Nelito Câmara, os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) se encontram para deliberação de pareceres relacionados à constitucionalidade e legalidade das propostas que tramitam na Casa de Leis.

Já às 14h, no Plenarinho, os integrantes da Comissão de Desenvolvimento Agrário e Assuntos Indígenas debaterão sobre a agroindustrialização nos pequenos assentamentos, perfuração de poços artesianos, disponibilização de patrulhas mecanizadas e melhorias das estradas para o escoamento da safra.

Confirmaram presença os representantes da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal de Mato Grosso do Sul (Iagro), da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e do Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA).

Também às 14h, na Sala Multiuso, terá a palestra alusiva ao Dia de Combate ao Assédio Moral e Sexual contra as Mulheres no Ambiente de Trabalho, com a delegada Elaine Benicasa e a policial militar Edilaine Mansueto. A deputada Mara Caseiro (PSDB) é propositora do evento e autora da Lei 5.699 de 2021, que criou a data no âmbito estadual.

Sessões ordinárias

As sessões ordinárias acontecem semanalmente, às terças, quartas e quintas-feiras, a partir das 9h, no Plenário Deputado Júlio Maia. A ALEMS está localizada na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, Parque dos Poderes, em Campo Grande.

Os eventos podem ser acompanhados pelas mídias sociais oficiais no Facebook, Instagram, Twitter e Youtube e no Portal da ALEMS. Também podem ser conferidos pela TV Assembleia nos canais 7.2 (sinal aberto) e 9 (Claro NET) e pelo link TV ALEMS. E ainda pela transmissão da Rádio ALEMS - FM 105.5.