CCJR analisa 53 projetos de lei sobre honrarias

Reunião com membros da CCJR / Luciana Nassar, Alems

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) realizou sessão extraordinária na manhã desta terça-feira (15), no Plenarinho Nelito Câmara, para deliberar sobre 53 Projetos que tramitam na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), todos tratam de honrarias que serão concedidas a pessoas que tenham prestado relevantes serviços ao Estado.

Mara Caseiro (PSDB), Junior Mochi (MDB), Antonio Vaz (Republicanos), Pedrossian Neto (PSD) e Caravina (PSDB) apreciaram os Projetos de Resolução 53, 60, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 73, 74, 78, 79, 85, 86, 87, 90, 96, 101, 102, 103, 105, que concedem a Comenda do Mérito Legislativo, instituída pela Resolução 2 de 1985.

A Comenda do Mérito Legislativo é destinada a personalidades que se destacaram por suas significativas contribuições ao desenvolvimento econômico, social, educacional, cultural e de saúde no Estado de Mato Grosso do Sul.

Os membros da CCJR também votaram favoravelmente os Projetos de Resolução 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 68, 70, 75,76,77, 80, 81, 82, 84, 89, 91, 92, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 104, 106, que concedem o Título de Cidadão a pessoas que, embora não naturais do Estado, contribuíram para a projeção do Estado.

Solenidade

A Assembleia Legislativa realizará no dia 31 de outubro uma sessão solene para entrega dos Títulos de Cidadão Sul-Mato-Grossense e das Comendas do Mérito Legislativo. O evento acontecerá a partir das 19h, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camilo, no Parque dos Poderes, em Campo Grande.