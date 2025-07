CCJR encerra semestre com balanço de 174 projetos apreciados

Luciana Nassar

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul encerrou o primeiro semestre de 2025 com um balanço positivo das atividades. Ao todo, foram analisados 174 projetos durante o período, conforme detalhado pelo presidente da comissão, deputado Pedro Caravina (PSDB), na última reunião realizada na quarta-feira (9).

Durante o semestre, a comissão promoveu 20 reuniões ordinárias e duas extraordinárias, totalizando 212 projetos distribuídos entre os parlamentares membros. Desses, 149 eram Projetos de Lei, 10 Projetos de Lei Complementar, 8 Projetos de Resolução e 7 Projetos de Decreto Legislativo. Ao final dos trabalhos, foram emitidos 109 pareceres favoráveis e 51 contrários, além de cinco solicitações de apensamento por conexão temática entre propostas.

Pedro Caravina destacou a relevância do trabalho desenvolvido e elogiou o empenho tanto dos parlamentares quanto da equipe técnica da CCJR. “Foi uma produção importante. Quero parabenizar os colegas pelo compromisso e também agradecer aos assistentes, que prestam um serviço de qualidade e contribuem para que a Casa entregue leis que realmente beneficiem a população”, afirmou.

Os demais integrantes da comissão — Junior Mochi (vice-presidente), Neno Razuk, Paulo Duarte e Pedrossian Neto — também expressaram agradecimentos e reconheceram o esforço coletivo que resultou em um semestre produtivo.

A próxima reunião da CCJR está agendada para o dia 6 de agosto, às 8h, no Plenarinho Nelito Câmara, retomando os trabalhos legislativos do segundo semestre.

A população pode acompanhar todas as atividades da Assembleia Legislativa pelas redes sociais oficiais e pelo Portal da ALEMS, onde também estão disponíveis fotos e informações atualizadas. As sessões são transmitidas ao vivo pela TV Assembleia MS, no canal 7.2 (sinal aberto) e 9 (Claro NET TV), e pela Rádio ALEMS, na frequência 105.5 FM e pela internet.

