Celular do governador Riedel é clonado e alerta para tentativas de golpe

Eduardo Riedel alertou amigos e conhecidos / Foto: Divulgação

O número do celular do governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB) foi clonado nesta sexta-feira, 5. A Assessoria de imprensa alertou para tentativas de golpe utilizando o contato roubado.

Segundo a assessoria, as medidas necessárias já foram adotadas e estão agilizando apuração de investigação do crime.