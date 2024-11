Cerimônia de diplomação de vereadores eleitos em Aquidauana séra em Dezembro

Câmara de Aquidauana / O Pantaneiro, Ilustrativa

A cerimônia de diplomação dos vereadores eleitos em Aquidauana, MS, ocorrerá no próximo mês, com a presença das autoridades locais e a comunidade.

O evento será realizado no auditório da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), no campus I, no dia 17 de dezembro de 2024, às 19 horas.

O Juiz Eleitoral da 10ª Zona Eleitoral do Mato Grosso do Sul, Juliano Duailibi Baungart, convida a todos para a solenidade, que também contará com a diplomação do Prefeito e Vice-Prefeito eleitos, além dos suplentes de vereador.

Os eleitos para a Câmara Municipal de Aquidauana são:

- Prefeito: Mauro Luiz Batista

- Vice-Prefeito: Murilo Acosta Silva

Vereadores Eleitos:

Federação Brasil da Esperança (PT/PCdoB/PV):

- Anna da Silva Saravy

- Fred Frank Lili

- Marcos Moreira Gomes

- Suplentes: Francisco Tavares da Câmara e Simone Eloy Amado

Federação PSDB/Cidadania:

- Antonio Nilson Pontim

- Everton Romero

- Reinaldo Fontes Pinheiro

- Wezer Alves Rodrigues Lucarelli

- Suplentes: Cleriton Alvarenga Ferreira e Humberto Antonio Fleitas Torres

Partido Liberal:

- Edenilson Dittmar Junior

- Suplente: Clarisvaldo Casanova Ajalá

Partido Social Democrático:

- Genivaldo Ribeiro Pinto

- Renato Bossay Correa

- Suplente: Pedro Henrique Mendes Fialho

Progressistas:

- Gilberto Barbosa da Cruz

- Valter Neves Barbosa

- Wilsandra Aparecida de Lima Beda

- Suplentes: Aguinaldo da Silva e Juraci Jesus Oliveira

A diplomação é um momento importante para a democracia, simbolizando o reconhecimento oficial dos candidatos eleitos e seus suplentes, que assumirão seus cargos na gestão municipal de Aquidauana. Confira o convite: