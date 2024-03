Cerimônia solene comemora Dia Internacional da Mulher na ALEMS

Deputadas de MS / Luciana Nassar, Alems

Na próxima quarta-feira (6), o plenário Deputado Júlio Maia da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) será palco de uma cerimônia solene em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. O evento, marcado para iniciar às 9h, tem o tema “Elas Podem”, em referência à força, resiliência e garra de mulheres que exercem funções majoritariamente ocupadas por homens. A proposição do evento, instituído pela Resolução 03/2011, é da deputada estadual Mara Caseiro (PSDB), em conjunto com as deputadas Lia Nogueira (PSDB) e Gleice Jane (PT).

As homenageadas receberão o Troféu Celina Jallad, uma honraria que traz à memória a saudosa Celina Jallad, primeira mulher a presidir a Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) da ALEMS. “Este ano, o objetivo da homenagem é destacar e valorizar as mulheres que ousaram desafiar normas sociais e quebrar barreiras em áreas predominantemente masculinas. Desde engenheiras e cientistas até políticas e profissionais de segurança, essas mulheres têm desempenhado papéis essenciais e inspiradores em suas respectivas áreas, contribuindo para a construção de uma sociedade mais igualitária”, disse Mara Caseiro, que atualmente comanda a CCJR.

A sessão solene contará com discursos, apresentações culturais e momentos de reflexão sobre a importância da igualdade de gênero e do empoderamento feminino. Autoridades, líderes comunitários, representantes de organizações da sociedade civil e o público em geral são convidados a participar do evento significativo, presencialmente ou pelos canais oficiais de Comunicação da ALEMS.

Durante a cerimônia, será ressaltado o compromisso contínuo de promover a igualdade de oportunidades e o respeito pelos direitos das mulheres. A mensagem de que "Elas Podem" será reforçada como um lembrete poderoso de que não existem limites para o que as mulheres podem alcançar quando lhes são dadas oportunidades e apoio adequados.

“Nosso intuito, além de homenagear, é o de incentivar mulheres a avançarem e mostrarem todo o seu potencial à nossa sociedade. Que esta solenidade seja um momento de celebração, inspiração e renovação do compromisso com o respeito, a igualdade e a justiça social”, declarou Mara Caseiro.

Na sequência da solenidade, será realizada a abertura da Mostra de Artes Visuais "Um Olhar Feminino", com exposição de artistas plásticas. Aberta ao público, no saguão da ALEMS, a mostra pode ser visitada até dia 22 de março.