Da Aldeia Bananal, chef de Aquidauana faz prato no jantar da posse de Lula

Kalymaracaya Nogueira é natural da aldeia Bananal em Aquidauana (MS). / Arquivo Pessoal

O jantar de posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve pratos assinados por chefs de Mato Grosso do Sul.

A posse aconteceu no último domingo (1°).

Segundo o Campo Grande News, o evento para convidados ocorreu após finalização da cerimônia e destacou o cenário nacional.