Cida Gonçalves anuncia retomada da Casa da Mulher Brasileira durante posse

Hugo Barreto/Metrópoles

A nova ministra do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que se considera sul-mato-grosssense por ter vivido no Estado por mais de uma década, faz parte de um time com 37 ministérios. Entre eles, 11 mulheres ocupam o cargo de gestoras dos órgãos.

Conforme publicado pelo Metrópoles, a cerimônia de posse dela foi marcada pela diversidade e por gritos de apoio às causas femininas, Cida abriu discurso falando sobre a responsabilidade das mulheres em eleger Lula para presidente e em ter bases fortes para retomar o exercício dos direitos delas.

“Agradeço às mulheres, que são 52% neste país, e que foram as grandes responsáveis pela eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e por encerrar um governo machista, patriarcal, misógino, racista e homofóbico”, afirmou.

A ministra ressaltou que, pela primeira vez, o Brasil terá uma área no governo dedicada às mulheres com a nomenclatura de ministério. Há 20 anos, no primeiro governo Lula, a pasta foi criada como Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres (SNPM).

Ela fez críticas ao governo anterior, e a falta de serviços da pasta ocupada anteriormente por Damares Alves.

“No governo anterior, passou a ser chamada de Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Foi uma usurpação, pois não cuidou das mulheres, das famílias nem dos direitos humanos. Muito pelo contrário. A destruição dos direitos das mulheres no último governo não foi um acaso, mas um projeto. Um projeto político de invisibilização e sujeição da mulher”, afirmou em seu discurso.