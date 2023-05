Cinco deputados de MS votam a favor do Marco Temporal

Câmara Federal

Cinco deputados federais de Mato Grosso do Sul votaram a favor do Marco Temporal na terça-feira (30). O projeto de lei que limita a demarcação de terras indígenas a partir de 5 de outubro de 1988 teve 283 votos a favor, 155 contra e uma abstenção. Agora a proposta segue para análise do Senado.

Foram favoráveis a aprovação do marco temporal das terras indígenas os deputados Beto Pereira (PSDB), Dr. Luiz Ovando (PP), Geraldo Resende (PSDB), Marcos Pollon (PL) e Rodolfo Nogueira (PL).

Apenas três deputados votaram contra a aprovação do projeto: Camila Jara (PT), Dagoberto Nogueira (PSDB) e Vander Loubet (PT).

A aprovação soa como uma vitória da bancada ruralista e dos deputados bolsonaristas sobre a agenda ambiental defendida pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Eleito com a promessa de fazer demarcações, o petista criou o Ministério dos Povos Indígenas, porém não houve reflexo e aprovação da pauta na Câmara.