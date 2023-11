Clarisvaldo Casanova assume a presidência da executiva do PL

Aquidauana testemunhou um capítulo emocionante em sua trajetória política nesta quinta-feira, 16 de novembro, quando o empresário Clarisvaldo Casanova (Alemão Casanova) assumiu oficialmente a presidência da Executiva Municipal do Partido Liberal (PL), juntamente com o Vice-presidente, Renato Amorim. A reunião contou com a presença destacada dos Deputados Federais Marcos Pollon e Rodolfo Nogueira, que reforçaram o compromisso com a renovação e fortalecimento do partido.

A missão atribuída à nova Executiva é inspiradora: fortalecer o PL e consolidar a presença da Direita em Aquidauana, unindo lideranças comprometidas com pautas conservadoras. Clarisvaldo Casanova, o novo presidente, acredita que este é o momento oportuno para a Direita fazer a diferença, trazendo lideranças dedicadas a promover a prosperidade na Princesinha do Sul.

"A visão é clara: prosperidade para diversos municípios em nosso Mato Grosso do Sul", afirma com entusiasmo o Presidente Casanova, destacando o comprometimento da nova Executiva em contribuir para o progresso da região. “Iremos conversar, com todas as lideranças e grupos da direita, a fim de construir um projeto de mudança real na forma de fazer política.



O grupo recém-empossado já está alinhado aos princípios liberais expressados no estatuto e no manifesto do partido, e comprometido com um grandioso projeto político-eleitoral para as próximas eleições 2024/2026. A diversidade de talentos na nova composição da executiva reflete o compromisso com a causa:

Presidente: Clarisvaldo Casanova

Vice-presidente: Renato Amorim

Secretário Geral: Rodney Júnior

Tesoureiro: Cleberson Angelo

Primeira Vogal: Wanderléia Rodrigues

Segunda Vogal: Nelson Quelho

A expectativa é que sob a liderança desta equipe comprometida, o PL de Aquidauana desempenhe um papel fundamental no cenário político local, defendendo os valores e princípios morais e cristãos, além de pautas que resgatem o patriotismo e as liberdades individuais, trabalhando para o desenvolvimento e a prosperidade de toda a região.

Se você compartilha desses ideais e deseja fazer parte dessa mudança, filiar-se ao Partido Liberal é simples. Acesse o site (https://filiese.partidoliberal.org.br/) e faça parte deste movimento que busca um futuro mais promissor para Aquidauana e todo o Mato Grosso do Sul. Juntos, podemos construir um caminho de progresso e sucesso.