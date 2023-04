Aquidauana recebe mais de R$ 1 milhão da Câmara de Vereadores

Nesta terça-feira, 25 de abril, os 13 vereadores que compõem a câmara Municipal de Aquidauana, se reuniram em mais uma sessão ordinária, para tratar dos assuntos pertinentes ao desenvolvimento da cidade. As sessões, que são transmitidas ao vivo pela rede social da casa legislativa, são abertas ao público e acontecem todas as terças, a partir das 19 horas, no Plenário “Estevão Alves Correa,” que fica na praça Nossa Senhora da Conceição, 85, no centro da cidade.

Nesta sessão, mais uma vez os parlamentares se empenharam em debater propostas que possam levar mais qualidade de vida ao cidadão e cada vez mais, progresso ao município. Após confirmar a presença de todos os parlamentares, o presidente da casa, o vereador Nilson Pontim (MDB), abriu a sessão dando a cada vereador tempo para se expressar e apresentar suas propostas para o município.

Durante sua exposição, o líder anunciou um montante a ser devolvido pela câmara dos vereadores, ao cofre público do município e convidou a população a participar desse momento importante.

“Nós estaremos fazendo no dia, 2, terça-feira que vem, um ato solene durante a sessão, aonde nós estaremos devolvendo aos cofres públicos do município, R$ 1 milhão 7 mil e 500 reais. Esse foi um trabalho nosso, junto com todos os vereadores, a mesa diretora e a economia feita por nós. Como eu já tenho dito várias vezes, nós temos por lei essa obrigação de volver a cada quadrimestre, fazer essa devolução e estamos aí batendo o recorde nessa devolução. Graças a Deus, vamos poder colaborar muito com o município em vários setores. Várias secretarias serão beneficiadas com esse valor e a nossa intenção é a cada dia melhor em termos de economia para melhor atender a população com essa ajuda dessa devolução. Aproveito para convidar a imprensa, todos os moradores. Aqueles que não puderem vir, assistir pela rede social”.

O vice-presidente da câmara, o vereador Reinaldo Kastanha (União Brasil), defendeu entre várias propostas, a instalação de mais câmeras de segurança no centro de Aquidauana, para reforçar a segurança por conta do recente caso de assalto e furto ocorridos na cidade. O parlamentar encaminhou ao prefeito Odilon Ribeiro, e ao Secretário Municipal de Planejamento e Urbanismo, Ronaldo Ângelo, a solicitação de um estudo para a implantação desse material.

Cada proposta apresentada era apreciada pelos membros da casa e discutidas, como foi o pedido do segundo secretário, o vereador Chico Tavares (PT), que encaminhou ao Prefeito Odilon Ribeiro e ao Secretário Municipal de Planejamento, Ronaldo Ângelo, solicitação para um estudo da viabilidade de instalação de grade de proteção nas laterais da ponte que passa sobre o córrego João Dias, na extensão da Rua Cassemiro Bruno.

O concurso para a prefeitura da cidade, esteve em pauta durante a fala do vereador Professor Clériton (PP). Ele solicitou a cedência do Plenário da Câmara Municipal de Aquidauana, nos dias 28,29, e 30 de junho, no período noturno para um “aulão” gratuito do concurso público para o município. O parlamentar pediu também, que fosse cedida salas de aula da escola Dóris Mendes Trindade, para os mesmos dias e horário para também realizar um “aulão” gratuito a alguns candidatos do certame.

A noite contou também com homenagens por iniciativas e personalidades que se destacam no município, numa homenagem aprovada por todos os parlamentares, numa iniciativa do vereador Valter Neves, (PSD), que entregou Moção de Aplauso, ao Tabelião interino, do 4º Ofício de Aquidauana, Eder Duarte Fanaya, 57, pelos 45 anos que ele está na atividade do cartório. Na homenagem, o vereador destacou que Fanaya é um morador tradicional da cidade, e que ao longo de todos esses anos constitui uma família sólida baseada nos princípios cristãos. Outra Moção de Aplauso, oferecida por todo corpo do legislativo do município, juntamente com o vereador Anderson Meireles (MDB), foi para os organizadores da 5ª edição do concurso Miss Beleza Indígena, na aldeia Buritizinho.

O evento aconteceu no dia 22 de abril, sob a produção de Nilzanir Torres Martins, Nilciely Torres Martins, Joadny Torres Martins, José Luiz Leite Torres e Ana Paula Malheiros. A moção foi extensiva aos 3 primeiros colocados do concurso, que contou com as categorias, Mister Kalivonó e Miss Kalivonó.

Entre as diversas solicitações e propostas do Legislativo durante a sessão, O Pantaneiro também destaca, o pedido de quebra-molas com sinalização vertical e horizontal, para as ruas Antônio Campelo, Salviano de Oliveira e Alfredo caldas, a limpeza de rua e colocação de redutores de velocidade para o bairro Nova Aquidauana.