Com 64 votos, Valdir Couto Jr é reeleito presidente da Assomasul

Valdir Couto JR / Divulgação

Prefeitos de 64 cidades de Mato Grosso do Sul, reelegeram Valdir Souza Júnior como presidente da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), para o biênio de 2023/2024. A eleição aconteceu nesta terça-feira (10), na sede da Associação em Campo Grande.

Couto Junior que é prefeito de Nioaque, afirmou que a reeleição é fruto do reconhecimento do trabalho em conjunto, com prefeitos e o governo do Estado. “Sempre busquei um diálogo com o governo estadual e federal, além de instituições como Assembleia, Tribunal de Contas e outras”, destacou.

Então, garantiu que a gestão seguirá com pautas municipalistas. “Essa nova diretoria vai continuar atenta junto à confederação nacional dos municípios, defendendo das menores cidades às maiores”, afirmou.

Por fim, disse que o diálogo será a base da gestão. “Quero estar próximo do governo estadual e federal através do diálogo, a gente preza muito o diálogo por aqui. A população mora no município, é ela que precisa da estrada, valorização da saúde e educação”, ressaltou.

Bancada de MS destaca papel da Assomasul

O deputado federal eleito, Geraldo Rezende (PSDB), desejou boa sorte para a chapa única, que venceu a eleição. “Um pleito democrático. Espero recebe-los em Brasília”, disse.

“Grandes desafios ocorreram durante esse período e todos fizeram um papel fundamental para Mato Grosso do Sul”, disse o deputado Beto Pereira (PSDB). O parlamentar ainda destacou a interação entre a Associação e a bancada federal de MS.

“Ressalvo a Assomasul e a sintonia que ela teve com a bancada federal e governo do Estado durante a pandemia. O papel dos prefeitos foi fundamental, com a Assomasul liderando esse processo [de negociações e ajuda]”, pontuou.

O secretário-executivo de MS, Sérgio de Paula (PSDB), destacou os dois anos de gestão da chapa vencedora. “O Júnior fez um bom trabalho nos últimos dois anos e teve apoio do Governo e a entidade sai fortalecida [com a reeleição e relação criada com o governo]”.

Confira a composição da chapa vencedora:

Diretoria Executiva:

I – Presidente: Valdir Couto de Souza Junior

II – 1º Vice-Presidente: Agnaldo Marcelo da Silva Oliveira

III – 2º Vice-Presidente: Vanda Cristina Camilo

IV – Secretário Geral: Dalmy Crisostomo da Silva

[10/1 19:13] Rhobson Tavares Lima: V – 2º Secretário: José Fernando Barbosa dos Santos

VI – 3º Secretário: Gerolina da Silva Alves

VII – Tesoureiro Geral: Thalles Henrique Tomazelli

VIII – 2º Tesoureiro: Cleidimar da Silva Camargo

Diretoria Auxiliar:

I – Diretor Cultural: Valdomiro Brischiliari

II – Diretor Social e Esportivo: André Nezzi de Carvalho

III – Diretor de Relações Públicas: José Natan de Paula Dias

IV – Diretor de Patrimônio: Marcos Benedetti Hermenegildo

V – Diretor da Área da Saúde: Lúcio Roberto Calixto Costa

VI – Diretor para Assuntos Municipalistas: João Carlos Krug

Conselho Fiscal:

Titulares:

I – Donizete Aparecido Viaro

II – Josmail Rodrigues

III – Henrique Wancura Budke

Suplentes:

I– Germino da Roz Silva

II – Rogério de Souza Torquetti

III – Edson Rodrigues Nogueira